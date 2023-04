Uomini e Donne, Silvia caccia Marco perchè “disoccupato”, scoppia il caos

0 SHARES Condividi Tweet

A Uomini e Donne sta accadendo di tutto, dopo che una dama Silvia ha cacciato Marco perchè “disoccupato”. Caos e polemiche in studio, ecco cosa è accaduto.

Uomini e Donne, una dama manda via un cavaliere con una motivazione che ha lasciato davvero tutti perplessi. Stiamo parlando di Silvia, la quale nel corso dell’ultima puntata del programma di Canale 5 ha deciso di mandare via Marco, il quale nel corso della serata trascorsa insieme, fuori dalle telecamere, le ha fatto una confessione sulla sua vita privata. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Uomini e Donne, ancora polemiche dopo la decisione di una dama

A Uomini e Donne sta accadendo di tutti in questi ultimi giorni. Dopo il caso che ha visto protagonista la dama Desdemona, adesso a finire sotto i riflettori è stata un’altra dama. Stiamo parlando di Silvia, la quale durante l’ultima puntata del programma condotto da Maria De Filippi si è seduta al centro dello studio per parlare con Marco, il cavaliere che stava conoscendo. Durante l’ultima esterna, il cavaliere ha fatto una confessione alla dama. Marco ha detto a Silvia di essere particolarmente in difficoltà in questo periodo, perchè disoccupato.

Silvia manda via Marco dopo che ha confessato di aver perso il lavoro

Marco avrebbe perso il lavoro da poco e di conseguenza, ha preferito essere sincero e condividere questo aspetto della sua vita con Silvia che però ha reagito in modo piuttosto discutibile. Ebbene, Silvia dopo aver saputo ciò, ha preso una decisione, quella di interrompere la conoscenza con il cavaliere, cambiando totalmente atteggiamento nei suoi confronti. Questa decisione è stata oggetto di dibattito in studio e tante sono state le critiche arrivate alla dama, in primis da Gianni Sperti. Silvia ha anche aggiunto di essere piuttosto delusa dagli attacchi ricevuti ed ha aggiunto di aver interrotto questa relazione non perchè Marco abbia perso il lavoro, quanto l’ansia e le preoccupazioni che il cavaliere le ha trasmesso.

Il commento di Tina Cipollari

A parlare subito dopo è stata Tina Cipollari, la quale ha cercato di avere maggiori informazioni possibili prima di esprimere il suo parere. Al contrario di Gianni, Tina ha preso le parti della dama, sostenendo che ci può anche stare che tra di loro non sia scoppiato l’amore, aggiungendo anche il fatto che i due abitano lontani e che viste le difficoltà economiche di Marco, il tutto sarebbe stato complicato. Il cavaliere però ci ha tenuto a fare una precisazione, ovvero di non aver mai detto di avere difficoltà a fare spostamenti o altro.