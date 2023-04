Giale De Donà ritrova il marito e dice “Cosa è stato sposarlo”

0 SHARES Condividi Tweet

Giale De Donà riabbraccia il marito Brad dopo sei mesi e fa una dichiarazione d’amore che non passa inosservata.

Giale De Donà dopo ben sei mesi è riuscita a riabbracciare il marito Brad, di cui tanto si è parlato in questi mesi. In occasione della finale del reality di Canale 5, il marito dell’ex gieffina ha deciso di farle una sorpresa e farsi trovare fuori dalla porta rossa, per riabbracciarla. La puntata di ieri del Gf vip, la finale, andata in onda lunedì 3 aprile 2023 è stata davvero ricca di grandi emozioni per tutti i finalisti che hanno riabbracciato i propri cari. Giale, dopo sei mesi ha potuto rivedere il marito e poco prima si è lasciata andare ad una dichiarazione d’amore che ha lasciato tutti di stucco.

Giale De Donà una delle finaliste di questa edizione del Grande fratello vip

Giale De Donà è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip e di certo ha trovato il modo per per arrivare al pubblico di Canale 5. E’ stata infatti una delle finaliste di questa settima edizione del reality di Canale 5. Nella serata di ieri, Giaele è stata protagonista di una sorpresa che ha emozionato tutti. Dopo oltre sei mesi, l’ex gieffina ha potuto riabbracciare il marito Brad, di cui tanto si è parlato in questi mesi. La gieffina ha fatto una dichiarazione d’amore al marito dicendo “Sposarlo è stata la decisione migliore”

Alfonso fa uno scherzo crudele alla gieffina

Prima però Alfonso Signorini ha voluto farle uno scherzo davvero cattivo. Dapprima il conduttore ha fatto correre in passerella Giale facendole vedere un videomessaggio del marito, il quale le ha fatto credere di non essere potuto andare da lei. «Sono stati mesi difficili per me e la mia famiglia. Se sei arrivata fino a qui è comunque un successo, che tu vinca o meno. Sono convinto che una volta uscita dalla casa capirai molte cose, per il momento goditi questo momento, ti amo più di ogni altra cosa». Queste le parole di Brad pronunciate nel videomessaggio.

Brad in passerella per Giale, i due si riabbracciano dopo 6 mesi

Dopo pochi istanti però, Brad si è palesato davanti ai suoi occhi e Giale è corsa verso di lui abbracciandolo e baciandolo dopo tanti mesi. «Sono passati sei mesi è stata un’esperienza molto difficile per me e la tua famiglia. Sono molto orgogliosa di lei», ha detto ancora Brad riabbracciando la moglie.