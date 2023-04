Citofonare Rai 2, Simona Ventura diretta su Paola Perego: “Paola ama una cosa che a me fa verognare”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura in questi giorni ha rilasciato un’importante intervista facendo una confessione inaspettata sul programma di Rai 2.

Simona Ventura, al timone del programma Citofonare Rai 2 insieme a Paola Perego sta ottenendo grandi risultati con questa trasmissione, giunta alla seconda edizione. La Ventura la conosciamo tutti per essere una conduttrice di grande successo, la quale vanta sicuramente una carriera davvero straordinaria. In questi giorni, la conduttrice ha rilasciato un’importante intervista a Tv sorrisi e canzoni, facendo delle rivelazioni molto importanti anche su questo programma che sta conducendo attualmente.

Citofonare Rai 2, il grande successo della trasmissione di Simona Ventura e Paola Perego

Simona Ventura, conduttrice di grande successo e al timone di Citofonare Rai 2 il programma giunto alla seconda edizione, in questi giorni si è raccontata. L’ex moglie di Stefano Bettarini ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni, nel corso della quale ha affrontato diversi argomenti, quasi tutti legati alla sua carriera. Sicuramente si è detta molto felice di essere approdata ad un programma di intrattenimento che va in onda ogni domenica mattina, insieme alla collega Paola Perego. Le due sono molto affiatate e insieme si divertono ma soprattutto intrattengono il pubblico.

Simona Ventura si racconta e svela aneddoti sulla collega e sul programma

“Paola ama molto i travestimenti e cantare come a casa con gli amici, quando si gioca al karaoke”, ha confessato Simona. Quest’ultima ha poi aggiunto dell’altro. “È la sua piccola follia e io, anche se all’inizio mi vergognavo, ora la assecondo”. Parlando proprio del rapporto con la Perego, Simona ha voluto sottolineare il fatto che non ci sono assolutamente problemi tra di loro. “Ci vogliamo bene, siamo come Thelma e Louise”.

Simona non svela la data delle nozze, ecco perchè

Parlando della sua vita privata, inevitabilmente la conduttrice ha parlato della sua relazione con Giovanni Terzi, con il quale presto convolerà a nozze. Simona però non ha voluto in alcun modo riferire la data esatta delle nozze.“Ogni volta che in passato abbiamo fissato una data è successa una sciagura: prima la pandemia, poi la guerra”. Simona ha ammesso che la data sarà svelata proprio a ridosso dall’evento. “Le nozze non sposteranno nulla perchè con Giovanni conviviamo da quattro anni. Noi siamo innamorati e i nostri figli si vogliono bene”, ha aggiunto ancora la conduttrice.