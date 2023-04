Platinette dopo l’ictus torna a parlare con grande fatica sui social, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Mauro Coruzzi, in arte Platinette dopo l’ictus a distanza di qualche settimana è tornato sui social con un video direttamente dal letto d’ospedale.

Platinette è riapparso sui social, dopo qualche settimana di stop in seguito al malore che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Purtroppo Mauro Coruzzi, circa due settimane fa avuto un problema di salute molto grave ed ha rischiato davvero tanto, ma fortunatamente è andato tutto per il meglio. Attualmente, Coruzzi si trova ancora in ospedale ed è impegnato in un percorso di recupero che purtroppo durerà ancora un pò. Ciò che è importa è che Platinette stia meglio e proprio per rassicurare tutti, ha deciso di comparire sui social con un video. Ma cosa ha detto?

Mauro Coruzzi dopo l’ictus si mostra sui social con un video

Mauro Coruzzi, dopo diversi giorni di stop per via delle sue condizioni di salute non proprio rassicuranti, ha deciso di comparire sui social con un video. Dopo l’ictus che lo ha colpito nei giorni scorsi, Mauro ha voluto registrare un video mostrandosi ancora una volta dal letto d’ospedale dove attualmente si trova ricoverato. Una cosa purtroppo non è passata inosservata, ovvero il fatto che Coruzzi abbia parlato a fatica. E’ chiaro che l’ictus abbia avuto un importante impatto sulle sue capacità verbali, ma si spera che con il tempo Mauro possa riconquistare l’uso perfetto della parola.

Difficoltà nel linguaggio, Mauro chiede scusa a tutti

“Chiedo scusa se parlo con difficoltà ma non è proprio semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire io no perché non ci riesco. Volevo dirvi grazie e come Greta Garbo nei film anche io parlo ‘dopo il muto parlo”. Queste le parole di Platinette che ha così rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute ma non ha nascosto il fatto di avere ancora delle difficoltà.

Tanti i messaggi di incoraggiamento e di stima da parte di amici e colleghi

Tantissimi i messaggi di incoraggiamento ricevuti da tantissimi amici e colleghi a cominciare da Patrizia Rossetti a finire a Stefania Nobile, Carlo Conti, Marco Liorni e Lorella Cuccarini. Anche Mara Venier ha voluto scrivere un messaggio a Platinette, scrivendo semplicemente “Mauro un grande abbraccio” ed a queste parole lui sembra aver risposto “Me lo prendo tutto”.