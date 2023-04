Pomeriggio 5, Barbara d’Urso riprende l’ospite che la contesta e le risponde a tono, lei prima incassa ma poi lo mette a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 si è vissuto un momento di tensione tra la padrona di casa e l’ospite Paolo Brosio che non ci ha pensato ad un attimo a contestarla dopo essere stato ripreso da lei. Vediamo cosa è accaduto.

Barbara d’Urso dura con Paolo Brosio: “Hai dato una risposta fin troppo lunga” e lui risponde a tono

Oggi, come accade già da un po’ di giorni, nel salotto di Barbara D’Urso si è parlato della veggente Gisella Cardia. Quando si parla di questo argomento e delle doti che avrebbe la signora, gli animi si scaldano sempre e oggi non c’è stata alcuna eccezione e così Paolo Brosio, che non era in studio fisicamente presente bensì era in collegamento da Trevignano, ha, come al solito, difeso la veggente.

Poi Barbara D’Urso ha chiesto a Brosio: “E’ vero che il vescovo non ha volto le telecamere durante l’evento che ha tenuto la veggente?

Paolo Brosio nella risposta si è dilungato parecchio e la d’Urso lo ha ripreso dicendogli: “Io ti avevo fatto solo una domanda…Hai dato una risposta esaustiva, anche se molto lunga…”.

Paolo Brosio si è risentito di essere stato ripreso e ha detto così: “Eh molto lunga…La mia risposta onestamente è durata tre secondi…Scusa eh…”.

In quel momento Barbara D’Urso è apparso a tutti che avesse incassato senza generare altre polemiche ma poi, al momento giusto lo ha messo di nuovo al sposto suo.

Barbara d’Urso durissima con Paolo Brosio: “Non puoi parlare sempre tu”

Poi si è continuato a parlare sempre dello stesso argomento e, poiché Brosio era quello che prendeva sempre la parola, ad un certo punto, la padrona di casa non ne ha potuto più e gli ha detto: “Scusami Paolo, ma non puoi parlare sempre tu eh…”, mettendolo a tacere.

Certamente sull’argomento Barbara D’Urso tornerà perché, se è vero che attorno alla veggente c’è molto scetticismo, è anche vero che suscita tanta curiosità la figura di questa donna, per alcuni versi contestata per altri seguita da molti a iniziare proprio da Paolo Brosio.