Costantino Vitagliano svela l’ultimo regalo che gli ha fatto Maurizio Costanzo

Costantino Vitagliano ha rilasciato una lunga intervista a RTL 120.5 News svelando situazioni che fino a d’ora non aveva mai raccontato. Vediamo cosa ha detto che ha anche sorpreso un po’ il suo pubblico che lo ricorda ai tempi d’oro di Uomini e donne quando faceva perdere la testa a tutte le ragazzine, prima nel ruolo di corteggiatore e poi in quello di tronista.

Costantino Vitagliano si racconta

Costantino Vitagliano ha vissuto anni d’oro di ricchezza e di successo quando tutti lo conoscevano grazie alla partecipazione prima nel ruolo di corteggiatore e poi in quello di tronista agli esordi della amatissima trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e donne.

Anche dopo la sua uscita dalla trasmissione, visse per alcuni anni sull’onda di un successo e di una fama incredibile, richiesto da tutte le trasmissioni televisive che lo riconoscevano come un fenomeno, dove c’era lui gli ascolti schizzavano alle stelle.

Costantino ha ripercorso quegli anni senza dimenticare che per lui fondamentale è stato Maurizio Costanzo, morto nel mese di febbraio scorso a cui lui era legato da un profondissimo e sincero affetto. Costantino ha dichiarato: “Ho fatto parte della famiglia di Costanzo per più di dieci anni. Ho lavorato con loro per molti programmi tv, Maurizio scrisse il mio film e poi Buona Domenica. La prima volta, ospite al MCS, entrai nelle grazie di Costanzo e mi disse: ‘Questo lo vendo a tranci’”.

Poi ha anche raccontato di quanto Costanzo gli stesse vicino in ogni momento: “La mattina mi chiamava per farmi vedere la curva degli ascolti. Fino a quando sei alto allora funzioni. E io stavo tranquillo”.

E poi, sempre parlando del marito di Maria De Filippi ha detto: “Devo tanto, tutto a Costanzo che mi ha insegnato a stare in televisione”.

L’ultimo regalo di Maurizio Costanzo

Ma quello di Costantino è stato un fenomeno a termine, infatti, dopo un po’ di anni è arrivato il declino e lui ha dovuto fare i conti con quest’altra fetta della sua vita: “Ho vissuto per 10 anni l’incubo degli attacchi di panico. Almeno tre o quattro volte nella mia vita ho pensato di non farcela, noi del mondo dello spettacolo siamo liberi professionisti e viviamo nella precarietà. Ho iniziato come modello e poi sono calato. I dieci anni di tv con sfilate e serate mi hanno massacrato. Non ero più me stesso, non avevo più una vita. Avevo in tasca sempre le gocce di tranquillanti”.

Tutto quel successo non gli ha fatto di certo bene e lui ha raccontato così: “Mi ha dato degli scompensi. Ancora oggi ho attacchi di panico, non vanno mai via. Però adesso so come gestirli”.

E poi, sempre di Costanzo ha detto che il mese prossimo, a maggio, farà parte di un programma su Rai 2 e, a questo proposito ha detto: “L’ultimo regalo di Costanzo, perché molti autori sono nati proprio grazie al grande Maurizio”.