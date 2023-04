GF Vip, Sonia Bruganelli indossa la stola di Chiara Ferragni e dice una frase sibillina

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, lunedì 3 aprile, è andata in onda la finale de Il grande fratello vip che ha decretato il vincitore di questa edizione, Nikita.

In studio, come al solito a condurre, Alfonso Signorini e le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e poi Giulia Salemi per dare voce al popolo dei social. Sonia Bruganelli, per l’occasione, ha indossato la stola che Chiara Ferragni ha indossato a Sanremo con la scritta “Pensati libera” e poi ha detto che “C’è un motivo” per tale scelta. Ma vediamo cosa è successo.

Sonia Bruganelli indossa la stessa stola che Chiara Ferragni ha indossato a Sanremo

Sonia Bruganelli ha dichiarato che per lei questa è l’ultima edizione del Grande fratello vip, che non ha intenzione di rivestire lo stesso ruolo anche l’anno prossimo a meno che non le dessero tantissimi soldi. E poi ieri sera si è presentata, per l’ultima puntata, indossando la stessa stola che Chiara Ferragni ha indossato a Sanremo che riportava la scritta “pensati libera” e ha giustificato questa scelta dicendo: «C’è un motivo».

Alfonso Signorini orgoglioso della scelta ricaduta su Giulia Salemi, le dice: «Sei la mia scommessa vinta»

Ieri la finale del Grande fratello vip ha visto decretare la vittoria di Nikita che se l’è contesa con Micol. Ma la vera vincitrice di questa edizione, per Alfonso Signorini, è stata Giulia Salemi che è stata in grado di rivestire al meglio il ruolo che le è stato affidato ed è stato un orgoglio per Alfonso Signorini che l’aveva scelta per averla al suo fianco. Giulia Salemi è stata, dunque, felicissima per i complimenti del padrone di casa ma c’è stata anche un‘altra cosa che l’ha resa felice, il regalo che Sonia Bruganelli le ha portato in camerino.

La Bruganelli le ha porto il suo dono e ha detto così:

“Ho pensato a te per una prima importante … Ho pensato che potesse essere un modo per ricordarti di me per una prima importante, non sei solo bella Giulia”.

All’interno c’era un abito nero di Louis Vuitton di un valore che oscilla tra i 400 euro fino ad arrivare ai 2mila euro.

La Salemi le ha risposto: “Io sono scioccata”.