Pomeriggio 5, l’ospite gela Barbara D’Urso “Dietro tutto questo c’è il suo zampino”, nessuno parla più

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Pomeriggio 5 condotta, come al solito da Barbara D’Urso. Ma durante il pomeriggio un ospite ha accusato Paolo Brosio e Barbara d’Urso è rimasta davvero esterefatta.

Vediamo cosa è accaduto.

Paolo Brosio sotto accusa: “C’è il suo zampino dietro tutto questo”

Anche ieri pomeriggio, Barbara d’Urso si è occupata della sedicente veggente Gisella Cardia. Un inviato di Pomeriggio 5 si è recato Trevignano per parlare direttamente sul posto di quanto sta avvenendo.

Tutti gli ospiti erano alquanto scettici, come accade sempre quando si parla di certi argomenti. A parlare con tanto scetticismo della Cardia c’era anche Don Patrizio che, ad un certo punto, ha mosso delle accuse pesanti a Paolo Brosio.

Don Patrizio ha detto così: “A me sembra che le parole usate oggi da Gisella Cardia siano state inculcate probabilmente, per quanto mi riguarda, dal nostro carissimo amico devoto della Madonna di Međugorje, Paolo Brosio…”

La reazione di Barbara D’Urso e del diretto interessato Paolo Brosio

Barbara d’Urso è rimasta senza parole e tutto il suo stupore glielo si leggeva sul viso mentre a prendere la parola è stato proprio il diretto interessato, Paolo Brosio che ha detto così per difendersi: “Io non ho inculcato proprio niente…Sono venuto qui per pregare e fare il mio lavoro da giornalista…Ho pregato il Santo Rosario…”

Un’altra ospite ha in qualche modo avvalorato l’idea di Don Patrizio e ha detto: “Sulle modalità ho anch’io delle perplessità…Ha qualcosa di buono, ma rischia di vanificare tutto se non ha una guida spirituale forte…”

Poi l’ospite ha detto: “Non mi piace che l’immagine di Trevignano venga confusa con quella della presunta veggente…”. E Paolo Brosio ha immediatamente controbattuto: “Ma cosa c’entra? Vediamo di non combattere una donna che viene da Dio…Perchè se questa persona viene da Dio…Ma cosa c’entra se viene o meno da Trevignano…Non esageriamo…”. A quel punto è intervenuta Barbara D’Urso che ha provato a mettere un po’ di calma: “E’ un po’ forte anche questa affermazione…Mi sembra onestamente…”. Ma poi le voci si sono accavallate di nuovo e la discussione è continuata.