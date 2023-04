È un altro giorno, Serena Bortone sbotta: “Io non sono mai stata invidiosa!”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, durante la puntata di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha voluto mettere in chiaro il suo punto di vista sull’invidia. Vediamo cosa è accaduto e in che frangente lo ha detto.

Serena Bortone a lettere chiare: “Io non sono mai stata invidiosa! L’invidia è una cosa orrenda”

Ieri, durante la puntata di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha avuto in studio come ospite Morgan al quale ha fatto una lunga e interessante intervista.

Appena arrivato, Morgan ha detto del coreografo Luca Tommassini che è un “affetto stabile” del programma di essere molto invidioso delle persone che lavorano con lui.

E allora la Bortone gli ha chiesto: “Perchè sei invidioso, scusa? Hai tante cose belle anche tu nella vita” ma Morgan ha subito replicato così: “L’invidia è una cosa bellissima…”.

E la Bortone scandalizzata: “Ma come è una cosa bellissima? E’ orrenda l’invidia! E poi ha aggiunto: “Non sono invidiosa, il mio difetto è essere irosa”.

Invece, Morgan ha insisto nella sua teoria e ha spiegato il suo punto di vista: “L’invidia, innanzitutto, è una cosa naturale” mentre la Bortone ha precisato ancora una volta: “Io non sono invidiosa per niente … Io sono irosa, invidiosa non lo sono per niente. Il mio difetto è appunto questo, essere irosa”.

E poi ha chiesto a Morgan: “Tu come gestisci l’invidia?” e l’ex frontman dei Bluvertigo le ha risposto: “Gestisco l’invidia trasformandola in ambizione” e la Bortone “Giusto” e Jessica Morlacchi, intromettendosi, ha detto “Bravo”.

Morgan racconta il suo nuovo programma: “Stramorgan”

Morgan ha detto così del suo programma in occasione di un’intervista rilasciata a Radio Capital: “Questo è un programma vecchio stile, una visita guidata nelle canzoni. Si parla e si fa musica, è senza troppe pretese né scenografiche né di effetti speciali. È un luogo dove si suona, c’è un’orchestra sinfonica composta da giovani del conservatorio che abbiamo selezionato noi, poi c’è la mia band storica fatta da musicisti e polistrumentisti. E ovviamente c’è Pino Strabioli, il fluidificante che mi dà sicurezza.”

Poi Morgan ha anche detto: “La musica è una cosa che io vivo con molta naturalezza, sono cresciuto in un ambiente dove mia madre ha sempre suonato e abbiamo sempre considerato la musica come elemento immancabile della quotidianità.”