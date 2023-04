La vita in diretta, Alberto Matano diventa serio all’improvviso e poi dice: “Fino ad ora ho fatto finta di nulla ma ora lo devo dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, 11 aprile è andata in onda, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, un’altra puntata de La vita in diretta condotta, come al solito, dal giornalista calabrese, Alberto Matano.

Matano, ad un certo punto, è diventato serio e ha voluto fare un annuncio. Vediamo di cosa si tratta.

Alberto Matano: “Fino a questo momento avevamo ignorato la notizia”

Ieri, sul finire della puntata, Alberto Matano, ad un certo punto, inaspettatamente, è diventato serio e ha spiegato al suo pubblico che aveva intenzione di dare una notizia che fino a quel momento aveva ignorato.

Matano si è comportato in quel modo per prendere in giro, bonariamente, e per scherzo, sia i telespettatori che il pubblico in studio e poi ha detto così: “Vi devo dare una notizia che tutti noi abbiamo ignorato fino a questo momento”.

E poi, con un’espressione molto seria, ha rivelato: “Oggi la nostra ospite Barbara Alberti compie gli anni!”.

Tutto il pubblico si è sciolto in un fragoroso applauso e tutti hanno intonato “Happy Birthday”.

Poi il padrone di casa ha continuato: “Si tratta di un compleanno speciale. Fino a questo momento abbiamo fatto finta di nulla ma per giorni abbiamo organizzato la cosa”.

E poi, ancora: “Sai quanto noi ti vogliamo bene. Qui sei la nostra icona e la nostra eroina e prima di festeggiare e spoilerare alcune sorprese che ci saranno, voglio farti vedere un po’ di cose belle che ci hai regalato” e così ha mandato in onda un servizio dedicato alla Alberti.

Poi Alberto Matano, regalandole un mazzo fiori le ha detto: “Compi ottanta strepitosi anni, possiamo dirlo! Auguri! … Ti vogliamo tutti un bene davvero speciale”.

La reazione di Barbara Alberti

Barbara Alberti è stata felicissima di questa sorpresa e ha commentato così: “Quando vengo qui a La vita in diretta, appena arrivo mi sento subito accolta a partire dalle nostre mamme, papà e balie che sono truccatori e parrucchieri, che fanno duemila facce al giorno ma ogni volta sembra la prima perchè ci mettono una passione incredibile”.

Poi Matano ha mandato in onda un video messaggio di Vittorio Sgarbi che diceva così: “Barbara Alberti è una donna che ha rappresentato con forza valori di indipendenza e di libertà”.