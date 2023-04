È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici gela lo chef: “Non ho detto questo”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di “E’ sempre mezzogiorno” condotta, come al solito, da una spumeggiante Antonella Clerici, ancora più frizzante del solito per la gioia di essere in primavera. Durante la puntata, però, è accaduto un imprevisto che l’ha lasciata senza parole e poi c’è stato un conseguente botta e risposta con lo chef. Vediamo cosa è accaduto.

Antonella Clerici, botta e risposta con lo chef

Ieri è andata in onda un’altra puntata de “E’ sempre mezzogiorno” durante la quale è entrato all’improvviso in studio un piccione.

Prima che accadesse questo imprevisto, la Clerici ha esordito dicendo così: “Qui le feste non finiscono mai. Qui è festa sempre, con le nostre ricette, i giochi, gli ospiti e tanto altro”.

Poi, quando zia Cri ha ricordato il bel weekend di sole che abbiamo avuto a Pasqua e che in giro le città erano piene di gente, la Clerici ha fatto una battuta sorridendo: “Hanno aperto le gabbie” e poi subito dopo: “Perché secondo me la gente ha voglia di uscire”.

Poi, all’improvviso, è entrato un piccione in studio e la Clerici, appena se ne è accorta, ha esclamato: “Oddio scusate c’è un piccione vero a centro studio”, e lo chef Fulvio Marino, che in quel momento era con lei, ha chiesto: “Uno vero?!” .

Poi, quando un tecnico ha chiesto alla Clerici se voleva che lo cacciasse, lei ha risposto: “No, no è nel suo ambiente naturale. Lasciatelo qui, gli apriremo le porte e lo facciamo uscire con calma” e poi ha aggiunto, felice di quell’incontro: “Poi dite che il nostro non è un bosco reale, è venuto in mezzo alla natura. Non è che va negli altri studi, viene qui. O forse voleva mangiare le fettuccine”. Subito dopo lo chef ha detto: “Scusa, il suo habitat naturale in mezzo ai fornelli?“ e la Clerici, diretta, gli ha risposto subito: “No, in mezzo al bosco … E’ venuto a trovarci nella nostra casa del mezzogiorno. Più bosco reale di così”.

Antonella Clerici lacrima da un occhio e si scusa

Sempre durante la diretta di ieri, ad un certo punto, la Clerici ha iniziato a lacrimare solo da un occhio e si è voluta, per questo, giustificare dicendo: “Mi continua a piangere l’occhio. Non sto piangendo, sto benissimo, sono felice. Non so però, c’è un’aria qui, aria di primavera”.