Isola dei famosi, Serena Enardu una furia sui social: “Non è mai successo”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Enardu, compagna di Pago, è rimasta malissimo per le voci che girano sul suo conto e cioè che sarebbe stata esclusa dal programma che sta per iniziare.

Vediamo cosa ha detto.

Serena Enardu una furia per le voci sul suo conto, quella di essere stata esclusa dal programma, le sue parole sono al veleno

Serena Enardu, è stata oggetto, in questi ultimi giorni di tante voci sul suo contoma tutte che parlavano nello stesso senso e cioè che non era stata scelta dalla produzione per far parte del programma L’isola dei famosi per volere di Pier Silvio Berlusconi e, in generale, dei vertici Mediaset.

Le voci dicevano che ad essere esclusi dal programma sono stati: Gianmarco Onestini, Serena ed Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato con una motivazione abbastanza pesante, non si voleva che il programma diventasse trash.

Serena Enardu, che ha anche partecipato in passato a Uomini e donne, il programma pomeridiano di Maria De Filippi ha detto sui social così: «Mi hanno chiamato diversi giornalisti, ma cosa dovrei dirvi? Io e sister non siamo mai entrate nel cast dell’Isola, se non tramite una fake news ma non dovevamo farla l’Isola. Non c’ è stata nessuna trattativa, nessuna contrattazione, neanche l’1% di probabilità…». E poi ha continuato sempre parecchio nervosa per le fake news in merito: «Perchè vi dovete inventare questa cosa? è inventata di sana pianta».

A condurre il programma sarà Ilary Blasi mentre gli opinionisti saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato, ancora per quest’anno, Alvin.

Ilary Blasi svela tutta la verità sulle tensioni con Alvin, il suo inviato

Ilary Blasi, dopo tutte le voci che sono girate sulle tensioni tra lei e Alvin che hanno preceduto la ufficialità della nomina di Alvin come inviato, ha voluto fare un po’ di chiarezza e, negando di aver litigato con lui per i motivi che in tanti avevano detto e cioè che lei non lo volesse più come inviato ha detto: “Giravano voci che avessimo litigato. Quindi un giorno Alvin mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio!”.