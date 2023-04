Ilary Blasi, spiazzata: “Voglio Noemi Bocchi!”, le parole che nessuno si aspettava

0 SHARES Condividi Tweet

A breve inizierà L’Isola dei famosi e già si stanno scaldando i motori. Il cast è ormai definito: Ilary Blasi alla conduzione, Vladimir Luxurya e Enrico Papi come opinionisti e Alvin come inviato.

Ilary Blasi quest’anno, dopo lo stravolgimento avvenuto nella sua vita a causa della separazione dal marito, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, pare non fosse tanto propensa ad accettare la conduzione ma poi la sua grandissima amica Silvia Toffanin l’ha convinta.

I malumori prima dell’inizio del programma

Già ci sono state alcune polemiche sulla scelta dei concorrenti perché si era detto che su alcuni di loro è sceso il veto di Piersilvio Berlusconi che ha impedito che la scelta ricadesse su di loro per evitare che il programma diventasse trash. Ma chi è stato accusato di rovinare in quel senso il programma, di questo si è lamentato sui social e, personaggi come Serena Enardu hanno detto, a gran voce che non era assolutamente mai stata prevista in alcun modo la sua presenza.

Vladimir Luxurya: “All’isola dei famosi vorrei Noemi Bocchi”

L’opinionista Vladimir Luxurya ha detto così su Noemi bocchi, attuale compagna di Francesco Totti: “Farei naufragare lei! … Sarebbe una grande sfida per Ilary Blasi riuscire a mantenere l’aplomb”.

E poi ha anche aggiunto: “So che quest’anno non saranno tollerati comportamenti omofobi, razzisti e sessisti ed è un passo avanti. Si parla molto di Cristina Scuccia. Sono molto curiosa di vederla in questo contesto. Chissà se metterà il costume intero o il bikini! Credo che sia molto motivata molto agguerrita: è una che vuole arrivare fino in fondo”.

E poi ha anche aggiunto: “I Jalisse mi incuriosiscono. Conosco bene lei, Alessandra, perché abbiamo lavorato insieme. Ama suo marito, quindi datemi la certezza che l’Isola non sarà Temptation Island! Cecchi Paone con il fidanzato faranno discutere. La differenza d’età fra di loro sarà un tema caldo. Oggi non ci sorprendiamo più se vediamo un uomo maturo con una ragazza giovane o una donna con un ragazzo più giovane, anche se viene chiamato “toy boy” con aria di scherno”.