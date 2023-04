Ilary Blasi diretta sulla crisi con Francesco Totti “C’è un prima e un dopo”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi a distanza di tanto tempo dalla separazione da Francesco Totti rompe il silenzio e rilascia importanti dichiarazioni in attesa del ritorno con l’Isola dei famosi.

Ilary Blasi si appresta a tornare in tv con la nuova edizione dell’Isola dei famosi che inizierà ufficialmente il prossimo lunedì. In occasione del grande ritorno Ilary ha parlato per la prima volta dopo la separazione da Francesco Totti ed ha rilasciato un’intervista molto interessante. La conduttrice ha raccontato come è cambiata la sua vita dallo scorso anno ad oggi. Ecco le sue dichiarazioni.

Ilary Blasi pronta a tornare in tv con l’Isola dei famosi

Ilary Blasi è pronta a tornare il prossimo 17 aprile con il programma L’Isola dei famosi. La nuova edizione del reality di Canale 5 è pronta ad iniziare, ma Ilary è sicuramente diversa da quella che abbiamo lasciato lo scorso anno. In questi mesi sono successe tante cose, in primis la fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti.

La conduttrice rompe il silenzio dopo quanto accaduto in questi mesi

In questi giorni, la conduttrice ha rilasciato un’importante intervista, ma nel corso della chiacchierata Ilary non ha proprio menzionato Francesco ma ha fatto riferimento alla fine del matrimonio.”Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo”, ha detto Ilary parlando proprio del suo ritorno in tv e dei vari mesi piuttosto difficili che ha vissuto. Poi, la conduttrice ha anche utilizzato una metafora dell’Isola per far capire come vive oggi questo cambiamento molto importante.”E’ un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà”.

Le dichiarazioni di Ilary sulla fine della storia con Francesco Totti

Proprio lo scorso anno, Ilary ha condotto una edizione dell’Isola sotto i riflettori per via della sua vita privata e sentimentale. Si iniziava a chiacchierare ed a lanciare delle indiscrezioni sulla storia tra Ilary e Francesco e si parlava di tradimenti. Poi la bomba su Totti e Noemi Bocchi, la nuova compagna. Ad ogni modo, parlando del suo presente, la Blasi ha riferito “Sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno, che non pensa mai male”. Sicuramente, tutto quello che è accaduto in questi mesi ha segnato profondamente Ilary che nel corso dell’intervista lo ha anche ammesso. “Lascia qualche strascico e io lo so bene”, ha detto Ilary che ha poi aggiunto “I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”.