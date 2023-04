Luca Argentero compie 45 anni: sport e la vita con Cristina Marino

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero compie gli anni. Lo sport, l’allenamento, la Juventus, tutte le passioni condivise con la moglie Cristina Marino.

Luca Argentero, uno dei più grandi attori di sempre ed uno dei più amati del nostro paese, oggi compie 45 anni. L’attore però si mantiene abbastanza bene e sembra anche più giovane di quello che effettivamente è. Luca è sportivo, ama diversi sport, ha una bellissima moglie e due figli, il secondogenito arrivato soltanto pochi mesi fa. Ma qual è il segreto di questa eterna giovinezza di Luca?

Luca Argentero oggi compie 45 anni, auguri ad uno degli attori più amati di sempre

Luca Argentero oggi compie 45 anni. Uno dei più grandi attori della cinematografia italiana, Luca è molto appagato anche da un punto di vista privato. Sposato con Cristina Marino, nota modella, attrice e influencer, i due stanno insieme da diversi anni e sono molto innamorati l’uno dell’altro. I due condividono l’amore per lo sport, visto che la stessa Cristina è una imprenditrice nel mondo del fitness. Così, Luca e Cristina si dedicano allo sci, agli sport d’acqua. Ad ogni modo, marito e moglie non condividono solo la passione per il fitness e per lo sport.

La vita privata, il matrimonio con Cristina e la passione per la Juventus

Amano entrambi il calcio e tifano per la stessa squadra, ovvero la Juventus. Luca coltiva questa passione sin da quando era piccolino ed il padre gli regalò una maglia di flanella con il numero 10 di Platinì. E’ stato da quel momento che l’attore ha iniziato a tifare Juventus, squadra che sostiene ancora oggi. Nonostante questa grande passione per il calcio, da bambino Luca aveva un sogno, ovvero fare il tennista e giocare con la racchetta e la pallina gialla.

Il sogno di Luca da piccolino

Tempo fa è stato proprio lui a raccontare questo sogno, nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “Non ho mai avuto gli strumenti per realizzarlo. Non avevo nessun talento, ero mediocre, ci provavo, ci speravo“. Queste le parole di Luca dichiarate un pò di tempo fa.”Ma ho anche avuto la fortuna di avere degli allenatori che mi dicevano: ‘Guarda, è inutile che insisti, a 15 anni i campioni lo sono già’. È stato utile capirlo e dedicarsi ad altro”.