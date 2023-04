Enrico Mentana lascia tutti a bocca aperta “Cosa voglio fare ora dopo tante cattiverie e veleni”

0 SHARES Condividi Tweet

Lo sfogo di Mentana dopo la vincita dell’Inter in Champions League. Ecco le parole del giornalista.

Nella serata di ieri, martedì 11 aprile 2023 è andata in scena la partita tra Inter e Benfica, valevole per la Champions League. A vincere sono stati i nerazzurri per 2 reti a zero e di fatto questa vittoria ha rilanciato l’Inter visto la stagione piuttosto deludente in campionato. Simone Inzaghi è stato parecchio bersagliato soprattutto nelle ultime settimane, per gli scarsi risultati ottenuti in campionato, dove l’Inter non è riuscita a conquistare i 3 punti ormai da diverse settimane.

Inter, la squadra milanese vince in Champions contro il Benfica

Ad ogni modo, la partita di ieri sera è stata diversa, i nerazzurri hanno dimostrato sin dal primo momento di essere i padroni assoluti del campo e non temere i propri avversari. Questo atteggiamento è stato positivo ed ha fatto si che l’Inter vincesse il match. I tifosi sono rimasti piuttosto soddisfatti da questo risultato ed anche lo stesso Inzaghi è stato rivalutato da molti nella serata di ieri. A parlare, subito dopo la partita è stato un noto giornalista e tifoso dell’Inter praticamente da tutta una vita. Parliamo di Enrico Mentana.

Lo strano commento di Enrico Mentana

Il direttore del Tg La7 ha mandato un messaggio proprio all’allenatore dell’Inter, Inzaghi, facendogli dei complimenti per la prestazione dei suoi giocatori.”E adesso, dopo tanti veleni e cattiverie che abbiamo ascoltato, amerei risentire la voce di chi voleva liquidare Inzaghi, Barella, Brozovic e la squadra intera. Squadra che con tutte le sue vicissitudini è comunque in semifinale di Coppa Italia, ha vinto l’andata in trasferta nei quarti di Champions e compete con oneste probabilità per un posto tra le prime quattro on campionato, dopo aver vinto la super coppa italiana. Non ricordo annate simili dal 2010″.

La frecciatina del giornalista

Insomma, uno sfogo considerato piuttosto strano da molti utenti social che hanno avuto modo di leggere le parole del direttore del Tg La7. Mentana sicuramente ha voluto lanciare una frecciatina nei confronti dei tifosi che in queste settimane hanno rivolto al Mister ed a molti calciatori delle brutte offese e critiche.