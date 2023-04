Sanremo 2024, nessuno ci può credere, chi vuole Amadeus come co-conduttrice

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus è già al lavoro per preparare la prossima edizione del Festival di Sanremo, nonostante manchino ancora tanti mesi. Nuova indiscrezione sulla possibile co-conduttrice.

Sanremo 2024, si inizia a parlare della prossima edizione della kermesse canora più importante d’Italia. Nonostante l’edizione 2023 si è conclusa soltanto da pochi giorni, non si fa altro che parlare in questi giorni del prossimo anno. Emergono, proprio in queste ore dei dettagli molto importanti. Al timone della prossima edizione del Festival ci sarà ancora lui, Amadeus il quale è già al lavoro ed ha fatto sapere di voler una cantante di amici come co-conduttrice. Ma vediamo cosa ha riferito il conduttore.

Sanremo 2024, il conduttore e direttore artistico Amadeus pensa già alla prossima edizione

Sanremo 2024, il conduttore e direttore artistico Amadeus è già al lavoro per la prossima edizione della kermesse canora più importante d’italia. Il Festival 2023 è già finito da due mesi, eppure la macchina operativa è già al lavoro per la prossima edizione. Al timone, per il quinto anno consecutivo ci sarà lui Amadeus.

Amadeus vuole una ex allieva di Amici come co-conduttrice

“Tra gli addetti ai lavori circola la voce che tra le prossime co-conduttrici potrebbe esserci Annalisa. L’ex concorrente, che sta vivendo un momento d’oro, non sarebbe la prima cantante a conquistare questo ruolo sul palco dell’Ariston: in passato ci sono state Emma, Elodie e Arisa”. Questo quanto fatto sapere dal settimanale Chi. In queste ore si è tanto parlato anche di un possibile ritorno di Chiara Ferragni, che è stata la madrina della passata edizione della kermesse.

La Ferragni pronta a tornare sul palco dell’Ariston?

Amadeus, che ha instaurato anche un rapporto di amicizia con Chiara nei mesi scorsi, ha fatto sapere di voler ancora al suo fianco la moglie di Fedez, questa volta per tutte le serate della kermesse. La Ferragni però non sembra essere convinta, anzi, non sarebbe predisposta a ripetere questa esperienza. Chi lo sa, magari nel corso dei prossimi mesi Amadeus riuscirà a convincere Chiara ed a riportarla sul palco dell’Ariston, dopo il successo ottenuto in questa edizione 2023.