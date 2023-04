Andrea Delogu diretta sul fidanzato più giovane di 16 anni: “Perchè mi devo rovinare il presente?”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogu e la sua storia d’amore con il modello Luigi Bruno più giovane di lei di 16 anni. Ecco la confessione.

Andrea Delogu, una delle conduttrici più amate degli ultimi anni in questi mesi è finita sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale. La conduttrice si è infatti fidanzata con il modello Luigi Bruno che è più giovane di lei di circa 16 anni. Per questo motivo ha ricevuto diverse critiche, che hanno portato la stessa Andrea a sbottare. Ecco le sue parole.

Andrea Delogu e la sua vita privata

Andrea Delogu, nota conduttrice per lo più di casa Rai negli ultimi mesi è finita sotto i riflettori per via della sua vita privata. La conduttrice, infatti, si è fidanzata con un uomo più giovane di lei di circa 16 anni. Dopo la fine del suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari, Andrea è stata sola per diverso tempo e pochi mesi fa, ha ufficializzato la relazione con Luigi Bruno. Si tratta di un modello più giovane di lei. Andrea ha 40 anni, mentre lui ne ha solo 24. Nonostante l’ufficializzazione sia arrivata soltanto qualche mese fa, la storia va avanti da circa due anni.

La sua storia d’amore con il modello più giovane di 16 anni

A parlarne adesso è stata proprio la stessa Andrea nel corso di una recente intervista rilasciata a F. “Avevo perso l’entusiasmo. Invece, anche grazie a Luigi, tutto è tornato a essere nuovo”. Attualmente la conduttrice è impegnata con il suo show, intitolato “40 e sto. Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale”, che ha portato in giro per l’Italia e che sta avendo un grande successo. A tal riguardo, la Delogu ha voluto dire la sua sulla sue età. “A 40 anni non è finita. Anzi, per me è cominciato tutto. Invece la società vuole appiccicare a noi donne una data di scadenza, vuole farci sentire fuori dai giochi, fallite se non siamo sposate, madri. Quante di noi subiscono la domanda, molto violenta: Hai figli?”.

La confessione della conduttrice

Dopo questo breve sfogo, Andrea ha anche fatto una confessione legata alla sua vita privata. La conduttrice ha raccontato di essersi sentita incompleta, una volta sposata e di non aver capito il motivo. “L’obiettivo in teoria era stato raggiunto ma evidentemente non era il mio. E quando è finito l’amore con Francesco, tutti pensavano che stessi male. La cosa più difficile è stato far capire alle persone che invece stavo bene e che la mia vita non era finita”. Adesso Andrea si dice felice e tanto innamorata.

Le parole di Andrea sulla storia con Luigi

Sicuramente la differenza d’età c’è ed è abbastanza evidente e la stessa Andrea ha riferito di aver avuto paura all’inizio. E’ stato proprio il modello a mettere i puntini sulle i tempo fa. “Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo“. E mi sono detta: ma perchè mi devo rovinare il presente pensando al futuro?”. Queste le parole di Andrea che ha deciso di viversi liberamente questo amore.