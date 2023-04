Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, matrimonio al capolinea, in arrivo il comunicato che ufficializza la fine della loro storia

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stanno per scrivere la parola fine al loro matrimonio. Questa è la notizia che, per la verità, si stava sentendo già da un po’ da più parti ma che ora sembra sia quasi ufficiale, infatti, pare che manchi davvero poco al comunicato che stanno per diramare.

Ma vediamo chi sta divulgando questa notizia dandola per certa.

Dagospia, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati

Secondo Dagospia, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono già lasciati. Infatti, il sito di Roberto D’agostino ha fatto sapere che tra i due, che sono insieme da 25 anni, “è finito l’amore ma non la stima e l’affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin nel fine settimana”.

In tanti non resteranno sorpresi, infatti, questa notizia se confermata sarò solo l’ufficialità di voci insistenti che si rincorrevano già da un po’.

Le utai dicgauarzioni della Briageblli

Finito il Grande fratello vip, Sonia Bruganelli aveva dichiarato così: “Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo”.

Quindi dichiarazioni che già lasciavano trasparire la voglia di staccare un po’ da un rapporto matrimoniale standard. Ma poi, successivamente, la Bruganelli aveva anche dichiarato: “Se dopo tutta questa esposizione al Gf Vip, ho voglia di un programma tutto mio? Paolo Bonolis mi ha proposto di fare una cosa con lui, ma non sarò Madre Natura nel prossimo Ciao Darwin, state tranquilli”.

Pare che la notizia verrà data durante la prossima puntata di Verissimo, dunque, nel salotto di Silvia Toffanin.

Sonia Bruganelli, in occasione di un’intervista, aveva dichiarato sul grande fratello vip: «Quest’anno è stato molto intenso anche se, conoscendo già le dinamiche, sono riuscita a entrare più dentro le caratteristiche dei personaggi. L’ho seguito molto più dell’anno scorso anche se l’ultimo mese è stato faticoso, tra varie eliminazioni e vari comunicati».

E poi, a proposito dei concorrenti squalificati, ha detto: «L’unico che se ne è andato dall’oggi al domani è stato Daniele. Essendo il reality in diretta, c’è sempre il rischio che una notizia del genere possa essere accolta da toni esasperati ed esacerbati. Dopo sei mesi di clausura sarebbe anche normale: Daniele è arrivato stanco, e penso che abbiano voluto tutelarlo così come Donnamaria, una persona che prima parla e poi pensa. Sono ragazzi che non fanno televisione di mestiere e che sono stati chiamati anche per questo».