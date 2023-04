Mattino Cinque, Federica Panicucci mai vista così, perde la pazienza contro un ospite e dice: “Però, ascolta!”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci, oggi ha condotto un’altra puntata di Mattino 5 e, fra i tanti ospiti, ha avuto anche Paolo Brosio che, però, le ha fatto perdere sul serio la pazienza. Vediamo cosa è accaduto.

Federica Panicucci una furia contro Paolo Brosio: “Ascolta quello che viene detto!”

Anche oggi, nella puntata odierna di Mattino 5, che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su canale 5, Federica Panicucci si è occupata del caso, ormai divenuto famosissimo, della presunta veggente Gisella Cardia. Tutti gli ospiti della Panicucci si sono mostrati abbastanza scettici sulla veridicità delle dichiarazioni della signora Cardia mentre Paolo Brosio, continua a difenderla a spada tratta.

Ad un certo punto, la Panicucci ha davvero perso la pazienza e ha detto a Brosio: “Brosio però ascolta quello che dicono…Sei ancora sul DNA della Madonnina…Qua siamo ormai avanti…”.

Ma Brosio, incurante di ciò che gli veniva detto continuava a parlare senza freni tanto da continuare ad infastidire la padrona d casa che lo ha nuovamente ripreso con toni anche abbastanza duri e severi che, però, non hanno affatto intimorito Brosio.

Federica Panicucci stoppa Paolo Brosio: “Chiamala con il suo vero nome”

Paolo Brosio continuava imperterrito a difendere la veggente e la Panicucci gli ha detto: “Tolto che questa signora non si chiama Gisella Cardia, ma si chiama Maria Giuseppa Scarpulla…Chiamala con il suo nome per piacere…”.

Poi anche Federica Panicucci ha voluto dire la sua e, avvalorando la tesi di quasi tutti gli ospiti, ha detto della veggente: “A me non ha convinto … Si insinua nelle pieghe della fragilità delle persone”.

E poi anche un’altra opinionista ha detto, rivolgendosi ai telespettatori: “Non credetele…”.

Qualche giorno fa Paolo Brosio era stato nuovamente ospite da Federica Panicucci in collegamento e, ad un certo punto, poichè Brosio guardava insistentemente il telefono, la Panicucci gli ha chiesto: “Stai guardando il cellulare Brosio? Ti ha scritto la veggente?” e lui: “No, sono molto triste perché mia mamma non è stata bene, e io sono qua… Sono angosciato… Quindi non c’entra niente, purtroppo è in ospedale”. La Panicucci si è resa conto della sofferenza di Brosio e con dolcezza gli ha detto: “Vogliamo bene alla tua mamma ultracentenaria… La abbracciamo calorosamente…”.