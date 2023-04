Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, smentiscono la notizia della separazione: “ E ora non sappiamo se separarci sul serio o mandare sul lastrico il sito che ha detto questa fregnaccia”

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi si è sparsa in pochissimo tempo la notizia che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis avevano deciso di lasciarsi e che la notizia l’avrebbero ufficializzata nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Il sito che aveva divulgato la notizia aveva fatto sapere: “La coppia scoppia – dopo Totti e Ilary, Amendola e Francesca Neri, è arrivata al capolinea anche la storia tra Paolo Bonolis e la Bruganelli”.

E, ancora: “È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a “Verissimo” da Silvia Toffanin nel fine settimana”.

La smentita di Sonia e Paolo

Poco fa, sui social, la coppia ha pubblicato un video in cui ha categoricamente smentito la notizia e hanno detto così: “È uscito che ci vogliamo separare o ci stiamo separando” e Bonolis: “Adesso siamo in difficoltà perché non sappiamo se separarci davvero o mandare sul lastrico quel sito di fregnacce“.

E Paolo Bonolis, ancora: “Adesso siamo in difficoltà perché che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione con notizie fondamentali per il nostro quotidiano. Oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito di fregnacce? Allora che famo? C’è un dilemma morale”.

E poi: “Dovremmo parlare coi figli di queste fregnacce”.

E la Bruganelli: “Vabbè, pensiamoci, anche perché ce l’hanno detto adesso. Dovremmo parlarne pure coi figli” e Bonolis: “E sì, magari prima che dicessero le fregnacce, le importantissime informazioni che ci regalano questi siti. Non ve le perdete mai queste informazioni. Fatevi sempre le vite degli altri”. E la Bruganelli: “Ad oggi non c’è una smentita, non c’è niente”. Poi Bonolis alla moglie ha chiesto: “Ma tu mò vai a Verissimo a dì questa cosa?“. E lei: “Io vado co’Adele, ma non penso lo voglia dire lei”.

Insomma, una vera e propria smentita anche se nello stile di casa Bonolis Bruganelli.