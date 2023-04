Dagospia punge ancora Sonia Bruganelli dopo la smentita e lei sui social replica e lo asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Dagospia e Sonia Bruganelli, è guerra tra le due parti dopo la diffusione della notizia sulla “separazione” tra la produttrice televisiva e Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli e Dagospia, continua la guerra sui social tra le due parti dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Ebbene si, solo qualche giorno fa, il sito diretto da Roberto D’Agostino che è famoso per lanciare dei gossip su noti personaggi del mondo dello spettacolo, ha diffuso una notizia che riguardava proprio Sonia e il marito Paolo Bonolis. Si parlava della fine della loro storia d’amore e di una ospitata di Sonia a Verissimo, dove avrebbe dovuto annunciare proprio la separazione da Paolo. Ma cosa è accaduto subito dopo?

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis al centro del gossip

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non sono in crisi e soprattutto non sono in procinto di separazione. Dagospia aveva diffuso nei giorni scorsi una notizia secondo cui la nota produttrice televisiva ed il conduttore fossero in fase di separazione. Si era anche parlato di una ospitata di Sonia a Verissimo, dove avrebbe dovuto annunciare la fine del suo matrimonio. Nel giro di pochi minuti sui social è scoppiata una vera e propria bufera. Tantissimi siti hanno ripreso la notizia dandola per certa, e per questo motivo i due diretti interessati sono stati costretti ad intervenire.

Dagospia annuncia la separazione tra i due ma arriva la smentita

Direttamente dalle Maldive, dove Paolo e Sonia si trovavano in quel momento, immersi in una bellissima piscina, i due hanno smentito categoricamente questa notizia, definendola una fake news. Inoltre, il conduttore e la moglie non hanno perso occasione nel prendere in giro Dagospia. Sonia ha però confermato che avrebbe preso parte a Verissimo, ma insieme alla figlia Adele e non di certo per annunciare la separazione.

Nessuna ospitata a Verissimo, Dagospia torna all’attacco

Nella giornata di ieri, un nuovo capitolo di questa storia. Dagospia ha pubblicato un nuovo post annunciando il fatto che la il nome di Sonia non fosse presente nella lista degli ospiti di Silvia Toffanin. “MA CHE SORPRESA: DOPO LE DAGO-RIVELAZIONI SULLA FINE DEL MATRIMONIO CON PAOLO BONOLIS, SONIA BRUGANELLI DISERTA “VERISSIMO”! NEL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE DEGLI OSPITI DELLE PUNTATE DI OGGI E DOMANI, NON C’È TRACCIA DELLA MOGLIE DI “BANALIS”, CHE SAREBBE DOVUTA ANDARE A REGISTRARE LA TRASMISSIONE GIOVEDÌ CON LA FIGLIA, ADELE. L’INTERVISTA SARÀ SOLO RIMANDATA O È SALTATA? E PERCHÉ? FORSE NON SAPEVA PIÙ COME ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI DOPO IL VIDEO GAG-ATA DI “SMENTITA” INSIEME AL MARITO ? IN COMPENSO, LA TOFFANIN INTERVISTERÀ PADRE GEORG GAENSWEIN E ILARY BLASI”. Questo il commento di Dagospia, che ha messo ancora una volta in discussione tutto.

La replica di Sonia su Twitter, scambio di battute con il giornalista

Ovviamente non è tardata ad arrivare la replica da parte di Sonia Bruganelli che ha visto il post ed ha tenuto a dare delle spiegazioni.“Sereni, la mia ospitata con Adele a Verissimo era prevista per la prossima settimana, e ci sarò 🤫😜“, ha replicato Sonia. Il giornalista di Dagospia però, ha continuato a stuzzicare la moglie di Paolo pubblicamente.“Sonia, dai. Sappiamo ma tu ricordati se serve lo schema Totti/Blasi: video con offese ai giornalisti, merda in tv contro la stampa, amore e fedeltà. Poi tra qualche mese Ansa o Adn. Ma solo se serve eh perché questo grande amore deve resistere! Tifiamo tutti per voi“. Questa la replica del giornalista, parole alle quali Sonia ha voluto rispondere ancora con il suo solito umorismo e sarcasmo. “Noi non faremo mai tutto ciò 😅 fosse solo che gli avvocati costano troppo, se mai fosse ,ci salutiamo con un abbraccio e “alla prossima “ CASOMAI EH!!! 🤣”.