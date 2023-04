Sonia Bruganelli umiliata da Dagospia “Perchè non è andata più a Verissimo”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis smentiscono la notizia lanciata da Dagospia sulla loro ipotetica separazione. Cancellata a sorpresa la sua ospitata da Verissimo, per quale motivo?

Sonia Bruganelli in questi giorni è stata parecchio sotto i riflettori per via della sua vita privata. Ebbene si, in questi giorni si è diffusa una notizia riguardante l’ex opinionista del Grande fratello e il suo matrimonio. Si era detto infatti che Sonia e Paolo fossero pronti a comunicare la separazione, notizia lanciata da Dagospia che è stata poi prontamente smentita dai due diretti interessati che si trovavano tra l’altro alle Maldive in vacanza. C’è però un fatto strano che va di certo menzionato. Di cosa si tratta?

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, l’indiscrezione bomba di Dagospia

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno smentito la notizia della separazione annunciata nei giorni scorsi da Dagospia. Il blog aveva anche parlato di una ospitata di Sonia a Verissimo nel corso della quale l’imprenditrice avrebbe spiegato i dettagli della fine della relazione. Anche in questo caso, però, Sonia nel video apparso qualche ora dopo la diffusione dell’indiscrezione, con il quale ha smentito tutto insieme a Paolo, ha anche aggiunto che avrebbe davvero preso parte alla trasmissione di Silvia Toffanin ma insieme alla figlia Adele.

Dagospia torna a parlare di Sonia, è guerra tra le due parti

A distanza di qualche ora, però, Dagospia è tornato a parlare di Sonia, confermando quanto diffuso nei giorni scorsi ovvero questa crisi tra il conduttore e la moglie. Poi, il blog ha colto l’occasione per punzecchiare la produttrice televisiva che improvvisamente è sparita dalla scaletta di Verissimo.“Ma che sorpresa: dopo le dago-rivelazioni sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli diserta Verissimo. Nel comunicato di presentazione degli ospiti delle puntate di oggi e domani, non c’è traccia della moglie di “Banalis” che sarebbe dovuta andare a registrare la trasmissione giovedì con la figlia Adele. L’intervista sarà solo rimandata o è saltata? E perché? Forse non sapeva come arrampicarsi sugli specchi dopo il video gag-ata di “smentita” insieme al marito?”. Questo quanto scrive Dagospia che insomma, non è tornato suoi suoi passi ma ha ribadito ancora la notizia data qualche giorno fa.

Cancellata la presenza di Sonia dalla scaletta a Verissimo, per quale motivo?

Una cosa è certa, che Sonia non presenzierà a Verissimo, per quale motivo? E’ pur vero che fino a pochi giorni fa si trovava in vacanza proprio insieme a Paolo e che forse per questo motivo non ha potuto prendere parte alla registrazione di Verissimo dello scorso giovedì.