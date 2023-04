La vita in diretta, Alberto Matano fa restare l’ospite senza parole: “L’ho capito”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano nella puntata di ieri de La vita in diretta smaschera una sua ospite. Secondo il conduttore, ci sarebbe proprio lei dietro la maschera dello Scoiattolo nero a Il cantante mascherato.

Alberto Matano nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta è tornato a parlare de Il cantante mascherato, il programma di Milly Carlucci che va in onda il sabato sera. C’è grande attesa ogni settimana per le varie maschere e per capire la vera identità dei personaggi che si celano dietro. Oggi, andrà in onda la semifinale del programma de Il cantante mascherato e sicuramente ci saranno diversi mascheramenti, e poi vari duetti e soltanto cinque saranno le maschere che accederanno alla finale. Nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta, Milly Carlucci si è collegata con Matano per dare delle importanti anticipazioni.

La vita in diretta, Milly Carlucci irrompe in studio e da importanti anticipazioni su Il cantante mascherato

A La vita in diretta, nel corso della puntata di ieri venerdì 14 aprile Matano ha parlato ancora una volta de Il cantante mascherato. Come spesso accade il venerdì Milly Carlucci si è collegata con Matano per dare delle anticipazioni molto interessanti sulla puntata di questa sera. In studio da Matano presente anche Stefania Orlando, che è tra l’altro da settimane una delle sospettate per quanto riguarda la maschera dello Scoiattolo Nero. La Carlucci ad un certo punto si è rivolta alla Orlando, ma quest’ultima avrebbe smentito categoricamente.

Stefania Orlando dietro la maschera dello Scoiattolo nero? La conduttrice smentisce

“Ho letto ma mi sembra strano perchè io in quei giorni sono a Roma”, ha detto la conduttrice e showgirl. A quel punto però, è intervenuto proprio Matano che in qualche modo ha smascherato la Orlando.“Non sei credibile perché tutti smentiscono ma tutti alla fine sono sotto le maschere“. Queste le parole di Matano che pensa davvero che dietro quella maschera dello Scoiattolo Nero ci sia proprio lei, Stefania.

Matano “smaschera” la sua ospite

Ad ogni modo, la Carlucci ha dato delle anticipazioni molto importanti sulla puntata di stasera, dicendo che la semifinale si aprirò con lo spareggio tra Stella e Scoiattolo e una delle due sarà smascherata. Potrebbe trattarsi di Valeria Marini, o Simona Ventura per la prima, mentre per la seconda le ipotesi sono Stefania Orlando, Valeria Marini, Elisabetta Gregoraci per la seconda.