Verissimo, ospite Pamela Camassa, Silvia Toffanin si rivolge al pubblico: “Non fate come lei, sta dando messaggi sbagliati” la Camassa resta di ghiaccio

Pamela Camassa ospite di Verissimo ha rivelato di essere fuggita molti anni fa dai provini di Amici dove si era presentata come ballerina.

Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda ieri l’ex modella e personaggio televisivo italiano Pamela Camassa si è lasciata intervistare dalla padrona di casa. Un’intervista molto particolare nel corso della quale ha parlato della sua prossima esperienza all’Isola dei Famosi ma non solo. Ha anche colto l’occasione per rivelare di essere fuggita da Amici diversi anni fa. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

La rivelazione di Pamela Camassa su Amici di Maria De Filippi

Diversi gli ospiti che si sono susseguiti nello studio di Verissimo nel corso della puntata andata in onda ieri, sabato 15 aprile 2023. Tra questi anche la bellissima Pamela Camassa pronta a vivere l’esperienza da naufraga all’Isola dei Famosi 2023 che prenderà il via proprio domani, lunedì 17 aprile. Un’esperienza per la quale la Camassa sente di essere molto carica. Ma nel corso dell’intervista a Verissimo l’ex modella ha colto l’occasione per fare una rivelazione mai fatta prima. Di cosa stiamo parlando? La fidanzata di Filippo Bisciglia ha raccontato di aver preso parte ai provini di Amici molti anni fa come ballerina. Dopo aver superato il primo step è arrivata allo stage con i professori. Nell’anno in cui ha preso parte ai provini tra i professori di danza vi era Steve La Chance che, ha raccontato la Camassa, ha spiegato in pochissimi secondi una coreografia agli aspiranti ballerini presenti chiedendo loro di rifarla. Molti sono riusciti a memorizzare e ad esibirsi, ma questo non è accaduto alla bella Pamela che ha quindi scelto di fare un passo indietro facendo finta di essersi fatta male ad una caviglia per poter andare via. “Ad Amici ho abbassato le penne e me ne sono andata” ha poi aggiunto. Una rivelazione che ha spiazzato la conduttrice che, ovviamente sorridendo, si è rivolta ai telespettatori affermando “Non fate come Pamela Camassa che sta dando messaggi sbagliati”.

L’ex modella commossa per il messaggio della sorella

Per la Camassa è poi arrivato il momento della grande emozione. L’ex modella infatti ha ricevuto un videomessaggio da parte della sorella Manola più grande di lei di nove anni. Quest’ultima ha colto l’occasione per esprimere delle bellissime parole nei confronti della sorella definendola leale e affettuosa oltre che una persona perbene. E ha poi aggiunto che in famiglia tutti sono orgogliosi di lei. Parole che hanno tanto commosso l’ospite che ha fatto molta fatica a trattenere le lacrime.

L’amore tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia

In ultimo impossibile non menzionare nel corso dell’intervista anche il compagno Filippo Bisciglia al quale la Camassa è sentimentalmente legata da ben 15 anni. Pamela ha definito l’uomo una spalla precisando inoltre che è molto contento che lei vada all’Isola dei Famosi. A proposito del matrimonio ha rivelato di non sognarlo in quanto non cambierebbe nulla. Per lei è come se Bisciglia fosse già suo marito.