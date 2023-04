Cecilia Rodriguez pubblica una foto e il web la travolge di critiche: “Ma come ti comporti?”

0 SHARES Condividi Tweet

Cecilia Rodriguez nelle scorse ore ha condiviso un post sui social che non è piaciuto per nulla ai followers che non hanno perso l’occasione per rivolgerle delle dure critiche.

La famiglia Rodriguez si trova spesso al centro di numerose polemiche e nelle ultime ore ad attirare a sè parecchie critiche è stata la sorella minore di Belen ovvero la bella Cecilia Rodriguez. La giovane infatti si è resa protagonista di un particolare gesto sui social che non è per nulla piaciuto ai suoi followers. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Cecilia Rodriguez al centro della polemica

Cecilia Rodriguez è sempre molto attiva sui social. La sorella minore di Belen infatti è solita condividere con i suoi followers diversi momenti della sua vita sia professionale che privata. Immagini in compagnia della famiglia, del fidanzato Ignazio Moser e molto altro. Uno degli ultimi post condivisi nelle scorse ore però non ha ottenuto il consenso del pubblico. Molti infatti i followers che si sono scagliati contro la Rodriguez rivolgendole dure e pesanti accuse.

Il post social che sta facendo discutere

Ma esattamente, perché Cecilia è finita al centro della polemica? La ragazza arrivata a Los Angeles da alcune ore per partecipare al celebre evento Coachella Festival ha condiviso su Instagram delle fotografie in cui si mostra felice e sorridente mentre salta sul letto dell’hotel indossando un bellissimo completo Hinnominate composto da giacca e gonna giallo fluo. Un particolare dettaglio ha però irritato i followers. La Rodriguez mentre saltava sul letto non era a piedi nudi ma indossava le scarpe da ginnastica.

Il commento dei followers

Molti i followers che hanno commentato scagliandosi contro la giovane. Vi è stato chi ha scritto “Le scarpe no! Anche se le lenzuola le cambieranno! Non si può proprio vedere!”. E chi ha accusato Cechu di non avere rispetto per chi dovrà lavare tali lenzuola e per coloro che dopo di lei dovranno dormire nello stesso letto. Un utente ha poi scritto “Salire sul letto con le scarpe come se fosse casa loro solo perché hanno 2 soldi si sentono i padroni” e poi ancora “Ma non ti fa schifo dormire dove ci sei salita con le scarpe!!”. La giovane è stata quindi accusata di non avere rispetto per gli altri e di mancanza di igiene. Accuse pesanti alle quali al momento la fidanzata e futura moglie di Ignazio Moser sembrerebbe aver deciso di non rispondere. Ma potrebbe decidere di farlo nel corso delle prossime ore per cui non ci rimane che attendere.