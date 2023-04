Tommaso Stanzani senza freni su Zorzi “Cosa penso di lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Stanzani ospite a Ciao Maschio da Nunzia De Girolamo confessa di provare ancora un forte sentimento per Zorzi.

Tommaso Stanzani oltre ad essere un bravo ballerino che abbiamo conosciuto ad Amici di Maria De Filippi qualche anno fa, è stato anche il fidanzato di Tommaso Zorzi. I due si sono tanto amati, ma poi improvvisamente la loro storia è giunta al termine. Non è stato mai svelato il motivo che ha portato i due alla separazione, ma adesso a rompere il silenzio è stato proprio lui, il giovane ballerino che ha rilasciato un’intervista molto interessante a Ciao Maschio, la trasmissione di Rai 1 condotta da Nunzia De Girolamo. Ma cosa ha svelato?

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi, la storia di un grande amore

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi si sono tanto amati. I due sono stati davvero felici ed hanno condiviso un grande amore, poi però a sorpresa è arrivata la separazione. Qualcosa si è rotto ed i due hanno preferito proseguire le loro strade separatamente, anche se qualcosa c’è ancora. Questo è quello che ha svelato lo stesso Stanzani, che come abbiamo già avuto modo di anticipare, è stato ospite a Ciao Maschio, il programma di Rai 1.

Il ballerino confessa di provare ancora una forma d’amore per Zorzi

Il giovane ballerino ha spiegato di provare ancora oggi un sentimento molto forte per Zorzi, quello che lui stesso chiama “una forma di amore”. Stanzani ha fatto sapere che con Zorzi è rimasto in buoni rapporti. “Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa”. Queste le parole di Stanzani parlando del suo rapporto con Zorzi.

Dopo la separazione i due sono in ottimi rapporti

Proprio nei giorni scorsi, Tommaso ha preso parte alla festa di compleanno del suo ex Zorzi. “Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato”. Queste ancora le parole di Stanzani che ha trovato d’accordo la conduttrice.