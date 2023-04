Verissimo, Raffaella Fico diretta su Balotelli: “Cosa fa quando litiga con la fidanzata”

0 SHARES Condividi Tweet

Raffaella Fico torna a parlare della sua storia con Mario Balotelli nello studio di Verissimo. Ecco cosa ha confessato l’ex gieffina.

Raffaella Fico, nota showgirl ed ex gieffina è tornata nello studio di Verissimo per parlare della sua vita privata, oltre che dei prossimi progetti lavorativi e professionali. Inevitabilmente Raffaella ha parlato della figlia Pia e del suo rapporto con Mario Balotelli, il padre di sua figlia con cui purtroppo le cose non sono andate affatto bene. Ecco le dichiarazioni dell’ex gieffina.

Raffaella Fico ospite a Verissimo

Raffaella Fico in quest’ultimo periodo è tornata in tv. E’ stata una delle protagoniste dell’ultima puntata di Back to school e archiviato questo impegno, è tornata a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin dove ha rilasciato un’intervista molto interessante. Nel corso della chiacchierata con la padrona di casa, la showgirl ha parlato tanto della figlia, del suo rapporto con Mario Balotelli. La showgirl e il calciatore hanno avuto una storia durata circa un anno, dal 2011 al 2012, dalla quale è nata la figlia Pia che oggi ha 10 anni.

La showgirl nel salotto di Silvia Toffanin parla di Mario Balotelli

Subito dopo la fine del loro rapporto, purtroppo ci sono stati diversi problemi tra i due, ma alla fine i due sono riusciti a superare tutto e oggi hanno un bellissimo rapporto d’amicizia. Raffaella ha confessato che in questi ultimi tempi è diventata addirittura la confidente di Mario. “Abbiamo un rapporto bellissimo. Davvero come se fossimo fratelli. Se litiga con la fidanzata, mi chiama e si sfoga. Ti giuro, stiamo anche quattro ore al telefono e io gli do consigli. Chiaro è che io posso esprimere la mia opinione, ma tale resta. Però, abbiamo un rapporto molto bello”. Queste le dichiarazioni di Raffaella che hanno lasciato particolarmente perplessi visto quanto accaduto tra i due in passato.

Ombre e retroscena sul rapporto con Mario

Raffaella ha anche confessato un retroscena, il fatto di aver provato insieme a Mario di riallacciare la loro storia d’amore ma di aver capito di non essere compatibili. Silvia ha chiesto a Raffaella chi avesse preso la decisione di riprovarci e l’ex gieffina avrebbe risposto dicendo “Entrambi, è stata una decisione presa insieme maturamente qualche annetto fa”. Un ritorno di fiamma? La risposta della Fico è stata piuttosto categorica. “Lui fa parte della mia vita, perchè è il papà di mia figlia ed è una persona importante. Però, se dovessi vederlo come mio compagno oggi o in un futuro assolutamente no”.

Le dichiarazioni della Fico

Silvia ha chiesto a Raffaella se sia riuscita a dimenticare il passato.” Io ne ho provato a parlare con lui, ma esula dal discorso, perché un po’ di rancore resta. Da parte mia no, io sono molto serena. Però, dall’altro lato lui dice ‘sì io ti ho fatto del male, ma allo stesso modo ne hai fatto tu a me’. E quando gli chiedo direttamente quale dolore io gli abbia provocato, esula un po’ dal discorso. Sono delle cose che anche tirare fuori dopo anni fanno male. E quindi la cosa migliore è non parlarne più”. Questa la replica di Raffaella.