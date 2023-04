Melissa Satta ancora al centro di insulti, interviene sui social “Ora basta”

0 SHARES Condividi Tweet

Melissa Satta “porta sfortuna” a Matteo Berrettini. Dopo l’ultimo grave insulto, l’ex velina dice basta e si sfoga sui social.

Melissa Satta, l’ex velina di Striscia la notizia in quest’ultimo periodo è stata al centro del gossip per via della sua storia con Matteo Berrettini. Dopo l’ufficializzazione di questa storia d’amore, in realtà la showgirl sarda è stata sempre ricoperta da insulti anche piuttosto pesanti, considerata “colpevole” dei risultati poco entusiasmanti di Berrettini in campo. Il giovane tennista, tra l’altro, impegnato nel Master 1000 di Montecarlo, nei giorni scorsi per via di un infortunio ha dovuto anche abbandonare la competizione. Ad ogni modo, nelle scorse ore Melissa dopo aver ricevuto gli ulteriori attacchi e insulti, si è sfogata.

Melissa Satta ancora sotto accusa per i risultati negativi di Matteo Berrettini

Melissa Satta, nell’ultimo periodo è stata bersagliata da critiche e insulti anche piuttosto pesanti per via della sua storia con Matteo Berrettini. Il giovane tennista in questi mesi è vero che ha subito un calo ed i suoi risultati non sono stati più così tanto entusiasmanti, ma lo stesso ha fatto sapere che di certo la causa non è Melissa. Intanto, in questi giorni Berrettini ha dovuto anche abbandonare il torneo nel Master 1000 di Montecarlo, per via di un infortunio. E’ stato proprio in seguito a questo evento spiacevole che sui social si è letta una notizia che ha davvero fatto andare su tutte le furie la stessa ex velina.

Una testata giornalista scrive “Melissa Satta porta sfortuna a Berrettini”

“Melissa Satta porta sfortunata a Berrettini”, ha scritto una testata giornalistica molto importante, nel titolo di un articolo dedicato proprio a Berrettini ed al suo infortunio. Ovviamente Melissa e Matteo non hanno potuto far finta di niente, visto che si tratta di un’accusa molto grave e così la Satta ha passato la faccenda ai suoi legali. La stessa Melissa, attraverso i suoi profili social ha invitato tutti a calmarsi. “Non sono solita fare questi tipi di video, sto vivendo una situazione sui social surreale”, ha detto Melissa.

Lo sfogo di Melissa

“Da tempo ricevo insulti sui social, messaggi di sessismo e bullismo. Vengo attaccata per la mia storia sentimentale con Matteo Berrettini.“Nel 2023 non dovrebbe esistere ciò. Sono un personaggio pubblico e so che posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e ciò lo accetto e mi piace. In questo momento sto vivendo una relazione con un’altra persona e voglio essere felice. Vivo una vita normale fuori dai riflettori, mi sveglio alle 7, preparo mio figlio e lo porto a scuola. In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna. O forse perché il mio compagno vive un momento difficile lavorativo”. Questa una parte dello sfogo di Melissa che è apparsa davvero molto arrabbiata e stanca di questa situazione.

Le parole dell’ex velina

Poi la Satta ha continuato dicendo che può capitare a ciascuno di noi di vivere un momento complicato durante la carriera, ma che di certo la colpa non va data alla persona con cui sta. “Questo è bullismo e sessismo, spero che il mio messaggio arrivi a quelle donne che vivono la mia stessa situazione. Non concepisco questo tipo di ignoranza e voglio dire basta a questi leoni da tastiera. Pensate se queste donne fossero vostra madre, la vostra fidanzata, la vostra moglie o figlia. Noi donne dovremmo unirci e supportarci. Gli uomini dovrebbero supportarci ed essere forse anche più gentili”.