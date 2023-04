Isola dei Famosi, Cristina Scuccia svela come si comporterà sull’isola e il web resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Scuccia sarà una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi 2022, e nel corso di una recente intervista a Il Corriere della Sera ha rivelato che non indosserà il bikini.

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova edizione del noto reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi”. E cresce sempre di più la curiosità nei confronti di una delle naufraghe di questa nuova edizione ovvero Cristina Scuccia conosciuta da tutti come Suor Cristina. Ed ecco che proprio quest’ultima ha di recente rivelato di non avere alcuna intenzione di indossare il bikini. Ma, per quale motivo? Vediamo di preciso quali sono state le sue parole.

L’ex Suor Cristina naufraga dell’Isola dei Famosi 2023

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi avrà inizio il prossimo lunedì, 17 aprile 2023 su Canale 5. E tra coloro che faranno parte di questa nuova edizione del programma vi troviamo anche Cristina Scuccia diventata famosa grazie a The Voice of Italy dove ha partecipato nel 2014 presentandosi come “Suor Cristina” riuscendo anche ad ottenere la vittoria. Oggi però Suor Cristina non esiste più, la giovane donna infatti nel 2022 ha annunciato di aver rinunciato ai voti per poter dedicare più tempo alla sua carriera da cantante. Lo scorso mese di febbraio è stata annunciata la sua partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi, una partecipazione che desta parecchia curiosità e a proposito della quale l’artista si è espressa nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera precisando che nonostante tutto lei rimane sempre se stessa con i suoi valori. A proposito della sua vecchia vita Cristina Scuccia ha ammesso senza alcun problema che non le manca nulla se non l’abito e la routine.

La rivelazione di Cristina Scuccia sul bikini

Cristina Scuccia indosserà il bikini all’Isola dei Famosi oppure no? Una domanda alla quale molti sperano di trovare una risposta spinti da tanta curiosità. Ed ecco che la risposta alla domanda in questione è no, e a rivelarlo è stata la diretta interessata nel corso dell’intervista sopracitata. “Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso”, queste le sue parole. La Scuccia ha parlato del suo cambiamento affermando di averlo metabolizzato e sottolineando che questo è arrivato dopo un percorso durato diversi anni. Ma, ha voluto precisare, non tutti si sono abituati a questo suo cambiamento motivo per il quale ha preferito evitare per non “urtare le sensibilità”.

Il commento sulla nuova esperienza

Nel corso della lunga intervista a Il Corriere della Sera Cristina Scuccia ha anche rivelato cosa si aspetta da questa nuova esperienza che si appresta a vivere. Ha voluto precisare che essendo stata abituata all’umiltà e alla semplicità non teme le privazioni. Anzi le vive come un dono. E ha poi rivelato di avere un grande desiderio ovvero che le persone, durante questa nuova esperienza all’Isola dei Famosi, possano scoprirla come persona. Ha poi concluso affermando che sono molti coloro che la giudicano senza sapere che il suo è stato comunque un percorso doloroso.