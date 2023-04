Isola dei Famosi, parole dure su Cristina Scuccia: “Avrebbe dovuto scegliere un percorso serio”, da chi arriva l’attacco

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso delle scorse ore Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, è finita al centro di una grossa polemica a causa delle parole espresse da Suor Anna Alfieri nel corso di una recente intervista.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha avuto inizio lo scorso lunedì 17 aprile 2023. Ed una delle naufraghe di cui si è parlato e di cui si continua a parlare ancora molto è l’ex Suor Cristina ovvero Cristina Scuccia. Proprio su quest’ultima si è di recente espressa Suor Anna Alfieri rilasciando una lunga intervista all’Adnkronos nel corso della quale non ha avuto timore di esternare le sue perplessità. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Cristina Scuccia al centro della polemica

Fin dal momento in cui è stata annunciata la partecipazione di Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, all’Isola dei Famosi sono stati in molti ad esprimere il proprio personale pensiero. E tra coloro che non sono riusciti a non esternare le proprie perplessità vi troviamo anche Suor Anna Alfieri che nel corso dell’intervista sopracitata ha rivelato di essersi molto dispiaciuta per il percorso intrapreso dalla Scuccia dopo aver detto addio alla vita religiosa. Suor Anna Alfieri ha rivelato di non essere rimasta stupita dal fatto che la giovane abbia scelto di abbandonare la vita religiosa ma ha voluto sottolineare che avendo una bella voce avrebbe dovuto puntare su questa dote. “Potrebbe fare una percorso serio, faticoso. Le scorciatoie non aiutano mai…” ha poi aggiunto.

Il pensiero di Suor Anna Alfieri sulle scelte di Cristina Scuccia

Suor Anna Alfieri ha poi proseguito la sua intervista affermando di non voler giudicare le scelte fatte da Cristina ma, allo stesso tempo, ha voluto sottolineare di esserne rimasta sorpresa. “Dalle canzoni sensuali fino a L’Isola dei Famosi, mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione a U rispetto a quelle precedenti…”. Queste nello specifico le parole espresse dalla Suora che ha poi aggiunto che se avesse avuto l’opportunità di parlare con Cristina Scuccia le avrebbe sicuramente consigliato di prendersi del tempo per poter rivalutare le scelte fatte nel corso della sua vita e la direzione che desidera seguire.

La critica di Suor Anna Alfieri sulla partecipazione dell’ex Suor Cristina a The Voice

In ultimo nel corso dell’intervista rilasciata all’Adnkronos ecco che Suor Anna Alfieri ha colto anche l’occasione per commentare l’esperienza fatta da Cristina Scuccia a The Voice quando ancora era Suor Cristina. La sorella, che anche in questo caso ha mostrato delle perplessità, ha rivelato di non aver ben compreso questa esperienza quale valore aggiunto avrebbe potuto dare alla sua vita religiosa. Cristina Scuccia nel corso della prossima puntata avrà modo di ascoltare tali parole oppure no? Per scoprirlo non ci rimane che attendere.