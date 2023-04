Bonolis-Bruganelli, lei pubblica una foto insieme al marito e scrive: “Finalmente”

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle scorse ore Sonia Bruganelli ha condiviso sui social una fotografia insieme al marito Paolo Bonolis mettendo fine ai rumors sulla presunta separazione.

Sono ormai diversi giorni che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si trovano al centro del gossip a causa della loro vita privata. E proprio nelle scorse ore la nota opinionista del GF Vip ha condiviso una fotografia che sembrerebbe spazzare via ogni dubbio. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al centro del gossip

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati oppure no? Questa è la domanda che moltissime persone si saranno sicuramente poste nel corso degli ultimi giorni dopo la diffusione della notizia della loro presunta separazione. In realtà però niente di tutto ciò è vero, e a rivelarlo sono stati i diretti interessati. I due infatti nelle ore successive alla diffusione della notizia sono intervenuti sulla questione condividendo con i followers un simpatico video insieme. Video in cui hanno ironizzato sull’accaduto. E nelle scorse ore sono tornati a smentire la notizia condividendo una nuova fotografia, sempre uno al fianco dell’altro.

Il post social della nota opinionista del GF Vip

Nello specifico Sonia Bruganelli nelle scorse ore, forse proprio per tentare di mettere fine ai gossip sul suo matrimonio con Paolo Bonolis, ha condiviso sui social una particolare fotografia in compagnia del marito. La coppia al momento si trova impegnata nella preparazione e programmazione della nuova edizione di Ciao Darwin il cui inizio è previsto per il prossimo autunno. La Bruganelli ha quindi condiviso una fotografia insieme a Bonolis e ha scritto “E finalmente habemus Madre Natura”. Insomma, i due non solo continuano a condividere il privato da marito e moglie ma continuano a collaborare anche sul lavoro.

La reazione dei followers

Il post condiviso dall’ex opinionista del GF Vip, reality nel corso del quale si è fatta conoscere e tanto apprezzare dai telespettatori, è stato ben accolto dai suoi followers e fan della coppia Bruganelli-Bonolis. In tanti infatti non hanno perso l’occasione per commentare, e vi è stato chi dopo aver espresso la propria felicità ha anche scritto “Secondo me siete perfetti come marito e moglie”. Parole sincere che testimoniano quanto Sonia e Paolo siano riusciti ad entrare nel cuore di moltissime persone che amano seguirli non solo in televisione ma anche nel loro privato. Anche se in realtà proprio il loro privato hanno sempre provato a tenerlo lontano dall’attenzione mediatica.