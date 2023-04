Le Iene, Belen stronca tutti quelli che negli ultimi giorni l’hanno attaccata sui social, la battuta è epica

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez dopo la pausa torna a Le Iene e si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Le precisazioni di Belen.

Belen Rodriguez è finalmente tornata a Le Iene, dopo la pausa per via della positività al Covid. Lo scorso martedì la conduttrice è stata costretta a lasciare gli studi, perchè dopo aver fatto il tampone è risultata positiva al Covid. A sostituirla i comici Nathan Kiboba, Eleazaro Rossi e Max Angioni, che avevano ben spiegato il reale motivo dell’assenza di Belen. Nonostante fosse abbastanza chiaro il motivo, in molti hanno messo in dubbio la sua positività al covid, sostenendo che la Rodriguez potesse essere incinta o meglio, in fase di separazione da Stefano De Martino. Una volta tornata in tv, ieri, la showgirl ha subito messo in chiaro le cose.

Belen Rodriguez dopo la pausa torna al lavoro a Le Iene

Belen Rodriguez, dopo la pausa televisiva per via della positività al Covid è tornata in tv al timone de Le Iene. Nonostante fosse piuttosto chiaro il motivo della sua assenza, visto che anche la stessa Belen aveva su Instagram condiviso delle sue immagini con tanto di mascherina all’interno degli studi, molti hanno ipotizzato che il motivo dell’assenza fosse un altro. Qualcuno ha ipotizzato una gravidanza o una separazione da Stefano De Martino.

Le precisazioni della showgirl per chi ha fatto delle congetture

Così, una volta tornata al comando della trasmissione di Italia 1, ieri martedì 18 aprile, Belen ha subito messo in chiaro le cose ed ha anche fatto delle precisazioni. “Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. Ma, la settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere”. Queste le parole di Belen che ha fatto dell’ironia, ma nel contempo ha risposto a tutti coloro i quali hanno fatto delle congetture in questi giorni.

Dopo il Covid la showgirl torna al lavoro

Belen aveva semplicemente contratto il virus del Coronavirus e dopo essersi negativizzata è tornata al suo lavoro. Nessuna gravidanza e nessuna crisi con Stefano De Martino. I due sono sempre più innamorati.