Gene Gnocchi diretto su Simona Ventura “Come è stato lavorare con lei”

Gene Gnocchi su Simona Ventura, la confessione inattesa e inedita. Il conduttore parla del suo passato lavorativo al fianco della conduttrice.

Gene Gnocchi, uno dei più grandi artisti e comici del nostro paese, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante ai microfoni di TvBlog, parlando di diversi argomenti, legati sia alla sua vita privata che lavorativa e professionale. Eugenio Ghiozzi, questo il vero nome del conduttore tv e cabarettista, si è raccontato e ad un certo punto ha parlato anche di una amica e collega, ovvero Simona Ventura e della sua partecipazione al programma televisivo di Rete 4 condotto da Nicola Porro, ovvero Quarta Repubblica.

Gene Gnocchi rilascia un’interessante intervista parlando della sua vita privata e professionale

Gene Gnocchi in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a TvBlog, il blog televisivo più seguito d’Italia nel corso della quale ha parlato di tanti argomenti. Sicuramente ha avuto modo di parlare della sua vita privata, così come del lavoro e del rapporto con una delle conduttrici più amate di tutti i tempi, ovvero Simona Ventura. Quest’ultima è una sua grande amica. I due hanno lavorato insieme tanti anni fa, ovvero nel lontano 2004 quando il comico ha affiancato Simona durante il Festival di Sanremo.

Il conduttore parla di Simona Ventura, sua collega e grande amica

Poi, hanno avuto modo di lavorare anche a Quelli che il calcio e indimenticabili sono i loro siparietti.“Con Simona ho condiviso otto anni fantastici, è come una sorella. Ha un rispetto sacrale per il lavoro degli altri. Non voleva mai sapere cosa avrei detto, si fidava ciecamente ed è difficile che accada qualcosa di simile in tv, dove i rapporti sono in genere definiti.” Queste le parole di Gnocchi che ha voluto così rendere omaggio a Simona Ventura.

Un aneddoto di Gnocchi che elogia la collega

Parlando sempre della conduttrice, Gnocchi ha voluto ricordare un episodio che li ha visti entrambi protagonisti, ovvero una battuta sulla pelata di Pierluigi Collina, nel corso della trasmissione La grande notte di lunedì sera“. “Una battuta può venirti male e offendere chi la riceve, non ci piove. Non sapevo che la sua calvizie fosse causata dall’alopecia. Successivamente mi scusai con Collina, non sapevo quale fosse la sua vera condizione. Nella fretta si può sbagliare e noi lo riconoscemmo”.