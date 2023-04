Pupo senza freni sul Grande fratello vip “Ho impedito a mia figlia di andarci, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Pupo, il noto cantante che è stato anche opinionista del Gf vip ha fatto una rivelazione molto importante. Ecco le sue parole.

Pupo, uno dei più grandi cantanti e artisti italiani, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando anche del Grande fratello vip. Il cantante e artista italiano, Enzo Ghinazzi conosciuto però da tutti come Pupo ha fatto una dichiarazione molto importante sul reality di Canale 5, parole che di certo non faranno piacere al suo grande amico Alfonso Signorini. Ma cosa ha detto?

Pupo torna a parlare del Grande fratello vip

Pupo, il famoso cantante e cantautore italiano, uno tra i più importanti del nostro paese in questi giorni ha rilasciato un’interessante intervista al programma di Claudia Rossi e Andrea Conti, Il fatto quotidiano, parlando di tanti argomenti. Tra questi, anche il Grande fratello vip, programma del quale è stato opinionista nel 2019 insieme a Wanda Nara. Il cantante si è lasciato andare a delle rivelazioni piuttosto inedite e che in qualche modo hanno fatto storcere un pò il naso.

Il cantante svela un retroscena che riguarda la figlia e il reality di Canale 5

La figlia Clara ha fatto i provini del reality e pare mancasse poco per il suo ingresso in casa. Il cantante ha così detto che Alfonso ha avuto modo di conoscere la figlia lo scorso anno ed a tal riguardo Pupo ha svelato un retroscena.” Perchè l’aveva provinata l’anno scorso. Ma gliel’ho impedito di partecipare, le ho impedito di andarci praticamente. Lei aveva fatto i casting“. Il cantante continuando a parlare del Grande fratello ha commentato la notizia annunciata nei giorni scorsi ovvero il ritorno alla versione nip. “Credo sia una giusta decisione, perfetta. Perchè di questi sedicenti vip ne abbiamo anche le scatole piene! Questo acronimo abusato, ma vip de che?”. Pupo ha voluto comunque parlare anche di Alfonso Signorini, dicendo di averlo incontrato tempo fa nel salotto di Silvia Toffanin.

Le parole su Alfonso Signorini

“Mi ha detto, hai fatto una canzone con tua figlia! Ci siamo abbracciati con lui, gli sono affezionato e gli voglio un bene pazzesco”, queste le parole di Pupo che ha anche confermato di aver detto di no ad un probabile ritorno all’interno del reality di Canale 5.“Mi ha detto tu devi tornare a fare l’opinionista del Grande Fratello, mi manchi molto”, ha detto Pupo. Ad ogni modo, il cantante è tornato a cantare ed ha presentato un brano nuovo, dedicato alla figlia e intitolato “Centro del mondo”.