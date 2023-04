Mattino 5, Federica Panicucci fuori di sè con gli ospiti: “Ora basta”

0 SHARES Condividi Tweet

A Mattino 5 nel corso della puntata di ieri è accaduto di tutto. La conduttrice è stata costretta ad intervenire per riportare la calma.

A Mattino 5 nella mattinata di ieri si è tornati a parlare del caso della presunta veggente Gisella Cardia che è finita al centro di varie polemiche, subito dopo aver confessato di vedere la Madonna. Nella trasmissione di Federica Panicucci, così, è intervenuta la portavoce di quest’ultima che l’ha difesa ed ha respinto ogni tipo di accusa nei suoi confronti. Poi, a portavoce di Gisella si è anche scagliata contro i media ed è stato a quel punto che gli animi in studio si sono parecchio surriscaldati.

Mattino 5, Federica Panicucci torna a parlare della presunta veggente Gisella Cardia

La situazione è sfuggita di mano nel momento in cui la Groppelli ha chiesto alla signora se non pensa sia ridicolo essere la portavoce della Cardia. La replica della donna è stata al veleno ed ha scatenato un gran caos in diretta. “Non credo di essere ridicola…Io ci metto la faccia…Forse è più ridicolo chi si fa boutulino e tante altre cose perchè vuole per forza rimanere giovane anche a 60 anni…”. Questo quanto dichiarato dalla portavoce della presunta veggente. Patrizia dopo aver sentito queste parole ha replicato dicendo “Ma cosa c’entra? Vada su Wikipedia e veda cosa vuol dire essere ridicoli”.

Caos in studio dopo le dichiarazioni della portavoce della veggente

Subito dopo è intervenuta anche Morena Zapparoli, dando alla portavoce della scorretta. “Lei ha detto che gli organi di stampa racconterebbero delle fandonie…E’ un’accusa molto pesante…”. Queste ancora le parole della Zapparoni. La donna si è detta offesa ed ha reagito alzando i toni, tanto che è dovuta intervenire la conduttrice per riportare la calma, dicendo “Adesso basta! Piano, Basta”.

Don Patrizio prende la parole, in studio è caos interviene la conduttrice

Subito dopo, nel corso della puntata a prendere la parola è stato Don Patrizio che ha utilizzato delle parole poco carine nei confronti della presunta veggente ed anche della sua portavoce, citando anche Fatima e Lourdes. A quel punto, la padrona di casa non è potuta non intervenire per riportare tutto alla normalità.“Non mettiamo in mezzo Fatima e Lourdes vi prego…Lasciamo dove stanno…”, ha detto Federica mentre in studio continuavano a montare gli animi e surriscaldarsi l’ambiente.“Finitela…Dove c’è abuso non ci può essere grazia…Finitela, finitela!”, ha detto poi il sacerdote.