Pomeriggio 5, Barbara D’Urso senza parole, l’ospite fa un’accusa, la reazione della conduttrice

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Barbara D’Urso torna a parlare del caso della presunta veggente Gisella Cardia. Caos in studio, accuse e avvertimenti.

Barbara D’Urso continua con la messa in onda della sua trasmissione pomeridiana, ovvero Pomeriggio 5 come sempre su Canale 5. Ancora una volta nella giornata di ieri, la conduttrice è tornata a parlare del caso della presunta veggente Gisella Cardia, che sta riscuotendo grande attenzione a livello mediatico. Non si fa altro che parlare di questo caso e la stessa Barbara ne ha parlato tante volte. Ebbene, nel corso della puntata di ieri del suo programma, Barbara ha vissuto attimi di tensione, per via di una discussione piuttosto accesa tra i suoi ospiti.

Barbara D’Urso torna a parlare del caso della presunta veggente Gisella Cardia

Barbara D’Urso nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5 è tornata a parlare del caso della presunta veggente Gisella Cardia, di cui tanto si parla ormai da diverse settimane. Nel corso della puntata di ieri, la presentatrice prima di iniziare a parlare di questo caso, ha voluto però lanciare un avvertimento piuttosto chiaro a tutti gli ospiti presenti in studio ed anche a quelli in collegamento. Barbara ha pregato ciascuno di loro di parlare uno alla volta, per evitare che qualcuno potesse dire qualcosa di troppo e non aver lei la possibilità di intervenire prontamente.

La conduttrice lancia un avvertimento piuttosto chiaro ai suoi ospiti

“Chiedo di non accavallarsi, così a casa comprendono…Ci sono che a volte sento in tv che non riesco a capire qua…”. Queste le parole di Barbara D’Urso che poi ha subito iniziato a parlare del caso legato alla presunta veggente, dando il benvenuto agli opinionisti. A parlare è stata la portavoce di Maria Giuseppa Scarpulla, la quale ha fatto una rivelazione davvero incredibile.“Alcuni giornalisti, che però non siete voi, hanno scavalcato il recinto della proprietà privata di Gisella, si sono piazzati fuori dalla porta…”. Queste le parole della portavoce di Gisella, aggiungendo di avere le prove di quanto detto, ovvero delle registrazioni. La presentatrice ha ringraziato la portavoce per le sue dichiarazioni.

Le parole della conduttrice

“Grazie per aver precisato che non siamo noi…Noi cerchiamo sempre di essere deontologicamente corretti e anche sempre molto educati…”. L’ospite si è limitata a rispondere “Infatti”. Ad ogni modo, dopo aver discusso abbondantemente di questo caso, Barbara ha annunciato che sarebbe tornata a parlarne anche nella puntata successiva.