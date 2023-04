Pomeriggio 5, Barbara D’Urso gelata dall’ospite che fuori di sé le dice: “Tu con me i tuoi giochetti non li fai”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, mercoledì 12 aprile, è andata in onda un’altra puntata de Pomeriggio 5 condotta, come al solito da Barbara D’Urso. Tra i vari argomenti trattati e tra i vari collegamenti, c’è stato un ospite che ha zittito la padrona di casa con una frase abbastanza forte,

Vediamo cosa è accaduto e cosa ha detto l’ospite rivolgendosi alla d’Urso.

L’ospite a Barbara D’Urso: “Non fare giochetti”

Ieri, nel salotto di Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, si è affrontato, ancora una volta, il tema della presunta veggente Gisella Cardia. Barbara D’Urso si è collegata con un ospite, un signore che, da ex fedele, pare abbia dato alla veggente 123 mila euro e ora li pretende indietro perchè ha capito di essere stato vittima di una truffa.

Il signore in questione, ad un certo punto se l’è presa con la d’Urso e le ha detto così: “Barbara io sono una persona molto educata…Rispetti la persona che ha davanti…Mi deve far parlare … Se lei mi vuole portare su un campo diverso prendo e me ne vado … Lei non fa con me questi giochetti … La Madonna ha bestemmiato suo figlio …”.

Barbara d’Urso risponde a tono all’ospite

Barbara D’Urso prima lo ha fatto parlare e poi con tono fermo e deciso anche se evidentemente infastidita gli ha risposto così: “Adesso parlo io…La prego innanzitutto di non urlare, né di minacciare…Lei non sta avendo un comizio e se reputo opportuno interromperla lo faccio…”.

E poi ha continuato a spiegare il suo punto di vista: “Non voglio che nella mia televisione passino dei messaggi che possano venire da un’energia negativa…E gli ho chiesto di non dire più certe cose…”

E poi ha ancora continuato: “Non comprendo la tua ira … il suo urlare ed il suo dire che io voglia portarla su un terreno che non comprendo…Quale terreno? Le stavo facendo solo delle domande…”.

L’ospite e Barbara D’Urso hanno continuato a parlarsi fino a chiarirsi e poi la padrona di casa gli ha ridato la parola. A quel punto l’ospite si è scusato ed è ritornata un‘atmosfera serena in studio.