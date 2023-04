La vita in diretta, Alberto Matano trattiene a stento le lacrime, in studio nessuno parla più

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, 12 aprile, è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta, il programma del pomeriggio di Rai uno condotto dal giornalista calabrese tanto amato e seguito. Quest’anno La vita in diretta proseguirà fino a fine giugno e poi dal 3 luglio inizierà La vita in diretta estate che sarà condotta, per la prima volta, da Nunzia De Girolamo con Gianluca Semprini mentre, fino all’anno scorso, al fianco di Semprini c’era stata l’ex Miss Italia, Roberta Capua. Vediamo cosa è accaduto ieri pomeriggio negli studi de La vita in diretta che ha fatto tanto emozionare, fino a fargli riempire gli occhi di lacrime, Alberto Matano.

Alberto Matano si emoziona tantissimo e gli occhi gli si riempiono d lacrime

Ieri, durante la puntata de La vita in diretta, il conduttore si è emozionato tantissimo e ha giustificato così la sua commozione: “Mi emoziona essere utile”.

Infatti, durante la prima parte del programma quello che si occupa di cronaca e che precede quello più pop attorno al tavolo, Matano ha parlato del caso di

di Ninfa, la donna 58enne palermitana che non può muoversi di casa a causa della sua obesità ed è accudita in tutto e per tutto dal marito.

Il programma di Matano, con lui a capo, si è attivato tanto da provare a risolverle la situazione contattando il comune e ieri la signora ha ringraziato tantissimo il giornalista calabrese che le ha risposto, emozionatissimo, così: “Abbiamo soltanto molto umilmente e sommessamente cercato di illuminare una vicenda come la tua che era molto drammatica ed a me emoziona molto poter essere utile.”

Cosa si può fare per la signora Ninfa

Grazie all’intervento del programma di Rai 1, il comune ha preso in carico questa vicenda e Matano ha detto alla signora Ninfa: “Troveremo una soluzione”.

Le possibili soluzioni sono due, o installare l’ascensore nel palazzo dove vive la signora o farla trasferire in una nuova casa che sia, però, a piano terra.

La signora Ninfa che non sta più nella pelle perchè tra dice giorni c’è il battesimo della nipotina a cui lei non vorrebbe spera che la soluzione venga attuata quanto prima e Matano l’ha confortata dicendole: “Mancano ancora dieci giorni e troveremo una soluzione.”