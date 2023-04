Isola dei Famosi, Ilary Blasi mai così diretta su Alvin: “Alvin è permaloso e ha l’aria del maestrino”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi sta per iniziare la nuova avventura al timone, anche quest’anno, del programma targato Canale 5, L’isola dei famosi.

Il programma, che inizierà lunedì prossimo, 17 aprile avrà come inviato Alvin e come opinionisti in studio Vladimr Luxurya ed Enrico Papi, mentre l’anno scorso c’era sempre Vladimir accanto a Nicola Savino.

Tante voci si sono rincorse prima che fosse ufficializzato il nome di Alvin perchè pare che tra la Blasi e l’inviato ci fosse un po’ di maretta ma poi il suo nome è stato confermato e la Blasi in occasione di un’intervista rilasciata al magazine Chi ha rivelato in che rapporti stanno.

Vediamo cosa ha detto.

Ilary Blasi parla senza freni di Alvin

Ilary Blasi ha detto così dell’inviato di quest’anno de L’isola dei famosi che è anche un suo amico da tantissimi anni: “Abbiamo così tanta confidenza che non mi faccio problemi ad essere diretta. Lui nella vita è molto simpatico, mi piace provocarlo perché è un po’ permaloso e quelle sono le mie vittime preferite. Ha quest’aria da maestrino perfetto che non sbaglia mai niente mentre io mi distraggo, faccio casino, mi scordo le cose.”

Ilary Blasi dà delle anticipazioni sul reality

Poi la padrona di casa ha voluto dare delle anticipazioni sul reality che si accinge a condurre:

“I reality non li puoi definire fino a quando non iniziano e a volte non sai nemmeno quando finiscono. Quest’anno non saranno divisi in tribù, ci saranno le coppie, i maschi e le femmine. Ma poi nasceranno nuove alleanze e nuove dinamiche.”

Tanti sono i concorrenti tra i quali ci sono Fiore Argento, sorella di Asia, c’è Cristina Scuccia, l’ex suora, Alessandro Cecchi Paone ed il fidanzato Simone ed i Jalisse.

Ma l’occasione dell’intervista è stato anche un modo per parlare di sé e, a questo proposito l’ex moglie di Frances Totti ha detto: “Sono timida ed a volte la butto in caciara per difendermi”.

E, ancora: “Sono timida e questo atteggiamento fa parte di me sin da quando ero piccola. Sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno, che non pensa mai male. E poi a volte la butto in caciara per difendermi. Manifesto poco le emozioni, ho pudore a farlo.”