L’Isola dei famosi, Cristina Scuccia ha un crollo, cosa è successo durante la notte

Cristina Scuccia ha il primo crollo in Honduras. Una notte da vero incubo per l’ex suora, ecco cosa è accaduto.

Cristina Scuccia è una delle protagoniste di questa edizione dell’Isola dei famosi che è appena iniziata. La sua partecipazione al reality è stata parecchio discussa, ma l’ex suora è sempre andata avanti senza dare troppo peso alle critiche e alle polemiche. Ad ogni modo, adesso che il reality è partito, Cristina ha già dimostrato le prime debolezze. La notte scorsa Cristina ha avuto un crollo emotivo e di conseguenza anche fisico. La concorrente è apparsa piuttosto terrorizzata e tremante come una foglia. Ma che cosa le è accaduto? Facciamo un passo indietro.

Cristina Scuccia all’Isola dei famosi, per lei la prima crisi

Cristina Scuccia, ex suor Cristina e conosciuta tanti anni fa grazie al programma The voice of Italy, in queste ore sta facendo tanto parlare di se per la sua partecipazione all’Isola dei famosi. A quanto pare, la giovane donna starebbe vivendo dei momenti parecchio difficili in Honduras e le prime notte trascorse sull’Isola non sono state per niente facili. Non tutti sanno che Cristina ha la paura del buio e proprio questo sta rendendo la sua permanenza sull’isola un vero incubo.

Corinne Clery l’aiuta e la supporta, ecco le parole dell’attrice francese

L’ex suora, se da una parte ha ammesso di avere questa grande paura per il buio, dall’altra ha ammesso che conviverci sta rappresentando per lei una sfida davvero molto interessante. Per fortuna sta ricevendo un grande supporto morale da Corinne Clery, la nota attrice francese che immediatamente si è posta dalla parte della giovane, visto che anche lei in passato ha avuto le stesse paure.“Non potevo girarmi dall’altra parte. Esatto, non sono una che fa finta di nulla. Stava seduta impietrita e ho cercato di tranquillizzarla. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta e quindi l’ho aiutata. Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Perché poi qui è buio pesto non c’è nemmeno una luce non si vede nulla”. Queste le parole di Corinne.

Le parole di ringraziamento di Cristina

Cristina ha voluto sicuramente ringraziare la sua collega per il supporto ricevuto.“Sì è vero ho paura. Infatti ti ringrazio per essermi stata vicina. Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa anche oggi. Sì quando mi sono spaventata perché pensavo che una fogliolina fosse uno scarafaggio. Purtroppo è stata una notte molto dura sono sincera“.