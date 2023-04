Oggi è un altro giorno, Laura Freddi e Manila Nazzaro da brividi, le parole delle due donne

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Freddi e Manila Nazzaro in lacrime da Serena Bortone, dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex vippona.

Laura Freddi, la nota soubrette da quest’anno è uno degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Ospite nella puntata di ieri anche Manila Nazzaro, che ha parlato di tanti argomenti legati alla sua vita privata. L’ex gieffina ha parlato del suo doloroso racconto relativo all’aborto avuto nel 2020. Nello studio di Oggi è un altro giorno si sono vissuti attimi di grande emozione.

Manila Nazzaro a Oggi è un altro giorno si confessa

Laura Freddi e Manila Nazzaro sono state due delle protagoniste di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Serena Bortone. Nel corso della puntata di ieri, la ex Miss Italia ed ex concorrente del Grande fratello vip si è raccontata ed ha parlato della sua vita privata. Manila ha parlato di un aborto, un’esperienza davvero terribile che ha vissuto nel 2020. Oggi la Nazzaro è più serena, è mamma di due bambini Francesco Pio e Nicolas, nati dalla relazione con l’ex marito Francesco Cozza.

Manila parla dell’aborto spontaneo e fa commuovere tutti

Purtroppo il terzo bebè non è arrivato, ma lei non ha assolutamente voluto nascondere questo dolore che ha condiviso con tutti. Approfittando della sua presenza nel salotto della Bortone, Manila ha lanciato un messaggio a tutte le donne che purtroppo hanno avuto la sua stessa esperienza. “Molte donne provano un senso di colpa, e non ne vogliono parlare”, ha commentato Manila Nazzaro che ha poi aggiunto “Parlarne fa bene, è liberatorio. Non abbiamo colpe noi donne, eppure ci sentiamo in difetto, come se dipendesse da noi“. Queste parole hanno fatto tanto emozionare tutti i presenti in studio, una tra tutti Laura Freddi, la quale ha confessato di aver bene compreso le parole della sua collega.

La reazione di Laura Freddi

Subito dopo, interpellata dalla Bortone avrebbe detto “Ho avuto una scossa da qui a tutto il corpo”.Manila ha parlato anche della fine della sua storia con Lorenzo Amoruso, l’ex sportivo con il quale è stata insieme per diversi anni. La loro storia è finita da pochi mesi ed è stato un vero trauma per tutti e due. Ad oggi però, per Manila le sue priorità sono i suoi figli e la sua carriera.