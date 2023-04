Luca Onestini, Nikita Pelizon lo punge e lui replica con una frecciatina al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Onestini e Nikita Pelizon in che rapporti sono dopo la fine del reality? La vincitrice lo punzecchia, lui replica al veleno.

Luca Onestini e Nikita Pelizon all’interno della casa del Grande fratello vip se ne sono dette di tutti i colori. Tensioni alle stelle tra i due all’interno della casa, poi nelle ultime due settimane sembrava che le cose andassero meglio, ma a quanto pare così non era. In questi ultimi giorni, a distanza di qualche settimana dalla fine del reality, i due sono tornati a punzecchiarsi, seppur a distanza. Proprio la vincitrice dell’ultima edizione del reality di Canale 5 è tornata a parlare della sua esperienza ed ha confessato di non aver avuto nessun tipo di confronto con Luca.

Luca Onestini e Nikita Pelizon, in che rapporti sono dopo la fine del reality

Luca Onestini e Nikita Pelizon hanno avuto un rapporto pessimo in questi mesi all’interno della casa del Grande fratello vip. La vincitrice del reality in questi giorni è tornata a parlare della sua esperienza nel reality e lo ha fatto nel corso di un’intervista a Casa Chi, dove ha confessato di non aver avuto nessun tipo di confronto con Onestini. Quest’ultimo, dopo aver letto le dichiarazioni di Nikita, ha fatto sapere di non aver affatto gradito le sue parole.

Nikita a Casa Chi parla di Luca e le sue dichiarazioni non passano inosservate

Nikita, ospite a Casa Chi è tornata a parlare dei rapporti con Luca Onestini.«Non ho ancora capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto, se era per passare da santo o perché voleva andare avanti. Secondo me la prima, non è possibile che poi non mi saluti». Queste le parole di Nikita che è andata avanti ed è proprio apparsa come un fiume in piena.«Non ci siamo sentiti, non mi ha scritto cosa faccio, non vi nego che gli parlerò, non me ne frega niente. Per il resto, mi sa che era meglio…», ha detto Nikita che ha aggiunto subito dopo: «Non fatemi parlare per favore…». Queste ancora le parole dell’ex vippona.

La replica al veleno di Onestini

Queste dichiarazioni della Pelizon non sono passate inosservate a Luca che ha replicato attraverso i social.«Quanto amo che abbiano tutti il nostro nome in bocca e noi non cag***mo nessuno». Queste le parole di Luca che ovviamente ha mandato una frecciatina alla vincitrice dell’ultima edizione del reality.