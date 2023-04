Stefano De Martino diretto “Secondo figlio con Belen? No, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino gela i fan e smorza gli entusiasmi sulla possibilità di avere un altro figlio da Belen. Ecco le sue parole.

Stefano De Martino è tornato insieme alla moglie Belen Rodriguez ormai oltre un anno fa e fortunatamente la loro storia d’amore procede molto bene. E’ già da un pò di tempo che si parla di un secondo figlio per Stefano e Belen ed i fan sperano che prima o poi possa arrivare un altro bebè in famiglia. Di tanto in tanto escono fuori delle notizie su una presunta gravidanza di Belen ma in realtà al momento non c’è nessuna gravidanza in vista. A rompere il silenzio è stato proprio lui Stefano De Martino che ha parlato della possibilità di avere un secondo figlio da Belen.

Stefano De Martino torna a parlare del secondo figlio e smorza gli entusiasmi

Stefano De Martino in questi giorni è tornato a parlare della sua vita privata e professionale, nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Nuovo tv. Il conduttore si è espresso sulla possibilità di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago e le sue parole hanno frenato l’entusiasmo di tanti fan della coppia più discussa di tutti i tempi. “Ora come ora non avrei neanche il tempo di guardarlo”, queste le parole di Stefano. Ovviamente non è detto che Belen e Stefano non diventeranno più genitori, ma non sembra essere un loro obiettivo principale.

Il Grande successo di Bar Stella che torna con la terza edizione

L’ex ballerino è poi tornato a parlare della sua vita professionale e del grande successo ottenuto con Bar Stella su Rai 2 che tornerà con una terza edizione. Il programma è nato per ricordare il nonno, proprietario dell’omonimo bar, dove da piccolino lui si recava per studiare, fare i compiti e aiutarlo come possibile. Il bar in questione si trovava sulla piazza di Torre Annunziata. “Era un crocevia dove incontravi dall’operaio all’avvocato fino a qualche vip”. Poi nel 2000 ha chiuso definitivamente. Il programma ha avuto un grande successo e per questo motivo tornerà il prossimo 25 aprile con una terza stagione che sarà davvero ricca di sorprese.

Il Festival di Sanremo nei progetti di Stefano?

Stefano ad ogni modo è oggi uno dei conduttori di maggiore successo di casa Rai. Il giornalista ha chiesto se tra i suoi progetti ci sia il Festival di Sanremo e Stefano non ha potuto non rispondere dicendo che per lui è sicuramente “un sogno”. Poi il conduttore ha aggiunto che preferisce però sia il coronamento di una carriera e magari, chissà, un giorno si realizzerà davvero.