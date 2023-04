Oggi è un altro giorno, Milly Carlucci diretta con Eva Grimaldi: “Questo non lo devi dire”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi, giovedì 20 aprile è andata in onda un’altra puntata della fortunatissima trasmissione del primo pomeriggio di Rai 1, Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone che, stando ad indiscrezioni non ancora confermate, dall’anno prossimo non dovrebbe essere più al timone della trasmissione; molto probabilmente al suo posto ci sarà, come nuova conduttrice, Monica Setta. Oggi Serena Bortone si è collegata con Milly Carlucci che ha dovuto fermare Eva Grimaldi perché stava facendo una gaffe irrimediabile. Vediamo cosa è accaduto.

Milly Carlucci ferma Eva Grimaldi: “Non lo dire”

Oggi collegata con lo studio di Oggi è un altro giorno è andata Milly Carlucci che ha dato delle anticipazioni, poche per la verità, sulla prossima puntata de Il cantante mascherato che andrà in onda, come al solito, sabato in prima serata.

Durate il collegamento, Eva Grimaldi ha posto una domanda alla conduttrice de Il cantante mascherato e le ha chiesto: “L’anno prossimo mi fai partecipare al programma?”. Ma Milly Carlucci prima ha riso di gusto e poi le ha detto che se vuole partecipare non lo deve certo dire altrimenti non ha più senso la sua partecipazione in gara.

Milly Carlucci fa una interessante anticipazione: “Squalo e Stella duetteranno con Bobby Solo”

Milly Carlucci si è collegata con lo studio di Oggi è un altro giorno anche per fare alcune anticipazioni sulla puntata de Il cantante mascherato che andrà in onda sabato 22 aprile e, a questo proposito ha rivelato sulle maschere: “ … ne sveleremo una ogni mezz’ora circa, fino a proclamare il vincitore”.

Ad animare la maschera di cuore, secondo TvBlog potrebbero esserci: Ornella Vanoni, Donatella Rettore, Patty Pravo, Fiorella Mannoia e Gianna Nannini.

Poi Milly Carlucci, con affetto ha poi fatto una battuta su Samuel Peron e Angelo Madonia che avendo voluto ricordare e omaggiare Raffaella Carrà, hanno indossato una parrucca bionda e ha detto loro così: “Samuel e Angelo, posso dirvelo? Quanto siete brutti!”.

Tutti si sono divertiti e hanno riso a questa battuta della padrona di casa di Ballando con le stelle e de Il cantante mascherato ma ne hanno anche apprezzato la sincerità.