Luca Argentero abbastanza attivo sui social, in queste ore ha scritto un post mettendo in guardia i suoi fans su quanto gli sta accadendo. Vediamo cosa ha scritto e perché.

Luca Argentero una furia sui social: “La gente non sta bene”

Luca Argentero ha raccontato che alcuni falsi profili si stanno spacciando per suoi agenti e ha mostrato su Instagram cosa scrivono sul suo conto.

Uno dei messaggi che ha voluto mostrare dice così: “Ciao sono l’agente. Lavoro per lui, mi ha chiesto di contattare alcuni dei suoi migliori fan per suo conto per conoscerli meglio e avere conversazioni personali”.

E poi anche un altro: “Ciao, sono pubblicista, agente dell’attore. Penso che tu sia un suo fan. Noi della direzione stiamo casualmente raggiungendo alcuni dei suoi fan, con un messaggio e stiamo anche dando loro l’opportunità di salutare il loro attore preferito di persona”.

Argentero, dopo aver mostrato questo screenshot ha scritto: “La gente non sta bene … non date informazioni personali e bloccate. Mi raccomando ignorate e bloccate“.

Luca Argentero valanga di critiche dopo che ha scritto il suo primo romanzo

Dopo che è uscito il suo primo romanzo, “Disdici tutti i miei impegni” la moglie Cristina Marino ha scritto così di lui: “E’ la bellezza, ma soprattutto è sorprendente. Così come lo è tutto quello che fa. E questa impresa. Questo libro ne sono la dimostrazione. Nella sua semplicità riesce a rendere unico tutto quello che fa”.

E poi, ancora :“Luca è l’opposto del suo personaggio, ma con il suo animo speciale, è riuscito a rendere le “bruttezze” di Fabio empatiche così come lo diventa lui e il suo comportamento deplorevole. Luca è “mille colori”, Luca ha mille anime ma ognuna di queste ti fa innamorare di lui e della sua complessa semplicità. Oggi esce il suo primo romanzo, ed è incredibile! So proud my LOVE». Ma sotto questo post ci sono state tante critiche: “Perchè ad un certo punto tanti attori e cantanti decidono di improvvisarsi scrittori? Sarà che mi pare una trovata pubblicitaria ma proprio non mi ispira assolutamente questo libro. Mi auguro di sbagliarmi”. E poi c’è anche chi ha scritto così mostrando tutta la sua delusione per l’uomo e non per l’attore: “Sai perchè non compro il libro? Perchè diversi mesi fa a teatro chiesi a lui di fare una foto. Ha fatto finta di niente”.

Luca Argentero resta comunque un bravissimo attore molto amato che, come tutti i personaggi pubblici, ha gente che lo ama ma anche tanti detrattori.