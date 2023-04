Stefano De Martino lascia tutti senza parole: “Perchè mi criticano”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino in occasione del ritorno in tv con Bar Stella rilascia un’intervista molto interessante. L’ex ballerino confessa “Sono criticato”.

Stefano De Martino, ex ballerino di Amici da qualche anno ha completamente cambiato vita, ma soprattutto professione. Il marito di Belen Rodriguez, infatti ha deciso di lasciare la sua professione da ballerino per cimentarsi in quella di conduttore. Lo abbiamo visto al timone di programma molto divertenti e comici di casa Rai. Adesso, Stefano è pronto a tornare con Bar Stella, a partire dal 25 aprile sempre su Rai 2 per la terza edizione.

Stefano De Martino torna con Bar stella la terza edizione a partire dal 25 aprile

Stefano De Martino è pronto a tornare in tv con la terza edizione di Bar Stella, che è pronta a tornare dal 25 aprile su Rai 2. E’ stato proprio Stefano ad aver avuto questo obiettivo. Era il nonno di Stefano ad avere un Bar chiamato proprio Bar Stella, che poi è stato gestito dal padre Enrico, fino al 2000. Per Stefano Bar Stella è un dolce ricordo del nonno, un ritorno alla sua infanzia. In occasione del ritorno in tv con la terza edizione del programma, Stefano ha rilasciato un’intervista molto interessante a Nuovo tv dove ha raccontato del sogno chiamato Sanremo.

Le parole del conduttore su Sanremo

“A volte sono criticato per il modo di ragionare sulla TV, pensano io sia anacronistico, ma per me è un dato di fatto”.Queste le parole di Stefano che si definisce un conduttore vecchio stile, un intrattenitore ed ha confessato di amare tanto questo suo lavoro. Il conduttore ha anche raccontato una cosa molto curiosa ovvero il fatto che quando cammina per strada spesso la gente lo riconosce non tanto dal viso, quanto dalla voce e questo vuol dire che è diventato uno di famiglia per milioni di italiani. “Ma chi non vorrebbe condurre Sanremo?”, questo quanto rivelato Stefano che parla della kermesse canora come il coronamento di una carriera.

Il secondo figlio con Belen? Ecco le parole di Stefano

E il secondo figlio con Belen? Nel corso dell’intervista il conduttore ha parlato di questo argomento piuttosto caldo e spesso oggetto di discussione. “I figli sono una meraviglia, in questo momento però non avrei neanche il tempo di guardarlo”, ha detto il marito di Belen.