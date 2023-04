Enrico Papi svela un retroscena che nessuno sapeva su Cristina Scuccia “L’ho corteggiata, sono andato da lei in convento”

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Papi, opinionista dell’Isola dei famosi torna a parlare di questa edizione del reality e fa una clamorosa confessione su Cristina Scuccia.

Enrico Papi, conosciuto da tutti per essere un noto conduttore nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv Talk, parlando di tanti argomenti, ma soprattutto della sua esperienza all’Isola dei famosi. Come ben sappiamo, Enrico quest’anno è l’opinionista del reality di Canale 5, che è iniziato lo scorso 17 aprile. Nel corso di questa intervista, ad un certo punto Enrico ha fatto una rivelazione su Cristina Scuccia, una dei concorrenti dei reality che conosce da diverso tempo.

Enrico Papi, opinionista dell’Isola dei famosi rilascia un’interessante intervista

Enrico Papi, oggi opinionista dell’Isola dei famosi ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv Talk parlando di diversi argomenti. Il conduttore ha parlato di alcuni colleghi ed anche di alcuni concorrenti dell’Isola, una tra tutti Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina che conosce da diverso tempo. Il conduttore ha confessato di averla avuta a Name that Tune, una trasmissione che lo stesso conduceva da un pò di tempo.

Il conduttore parla di Suor Cristina e fa un’importante rivelazione

“Non ruota tutto attorno a Suor Cristina che è un elemento molto importante, così come lo sono tutti gli altri. A me piace moltissimo e quando mi hanno detto che partecipava ero contentissimo perché l’ho conosciuta a Name That Tune, sono andato a “corteggiarla” in convento. Alla fine la madre superiore ci ha dato il permesso di farla venire in studio. Vi sorprenderà e spero che lei sappia approfittare di questo momento televisivo per uscire bene”. Enrico Papi ha detto di essere un grande fan di Cristina. Nel corso dell’intervista poi, l’opinionista ha anche parlato della conduttrice Ilary Blasi e della sua collega Vladimir Luxuria.

Affari tuoi, Enrico svela un retroscena

Nello specifico della conduttrice ha detto che è come se fosse un concorrente in più di questa edizione del programma, essendo il personaggio televisivo più chiacchierato. Poi, il conduttore ha svelato un retroscena molto interessante su Affari tuoi, il programma che è condotto da Amadeus per il secondo anno consecutivo, svelando di essere stato tanto vicino a presentarlo.“Eravamo quasi arrivati ad un accordo e mi sarebbe piaciuto farlo. Per una serie di circostanze è saltato tutto”.