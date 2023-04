Enrico Papi lancia una bomba “Cosa sogno dopo L’Isola dei famosi”

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Papi lancia una bomba dopo l’Isola dei famosi. Il conduttore e opinionista ha confessato il suo sogno, qual è?

Enrico Papi è pronto a tornare in tv non come conduttore, ma come opinionista. Ebbene si, Papi sarà il nuovo opinionista dell’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 che sta per arrivare e che debutterà ufficialmente nella giornata di lunedì 17 aprile. In attesa del ritorno in tv, Papi ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando anche di altri argomenti legati alla sua vita privata e alla sua carriera. Ecco cosa ha riferito.

Enrico Papi insieme a Vladimir Luxuria opinionista dell’Isola dei famosi 2023

Enrico Papi, insieme a Vladimir Luxuria sarà l’opinionista del reality di Canale 5 L’Isola dei famosi 2023. Il programma inizierà il prossimo lunedì 17 aprile e l’attesa è davvero tanta. Saranno 16 i concorrenti che dovranno vivere in Honduras e dovranno cercare di sopravvivere, passando delle prove puntata dopo puntata. La conduttrice sarà come sempre Ilary Blasi, mentre gli opinionisti saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Proprio il conduttore, in attesa dell’inizio del programma ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Chi, parlando del reality ed anche di altri argomenti.

Il sogno di Enrico di tornare con un programma tutto suo

Il conduttore non ha nascosto il fatto di essere abbastanza felice di questa nuova esperienza, ma dall’altra ha rivelato di avere un sogno. Quale? Enrico Papi ha riferito di voler tornare con un programma che ha fatto la storia della tv negli anni ’90. “Sarabanda? Sogno di rifarlo ma non posso dire altro”. Cosa avrà voluto dire Enrico? Che ci sia qualche progetto che bolle in pentola?

La conduttrice parla di Ilary Blasi e della sua partecipazione all’Isola

Parlando, invece, della sua nuova avventura come opinionista del reality di Canale 5, Papi si è detto abbastanza felice ed emozionato.“Per quanto riguarda Ilary posso dire di essere stato il primo a sceglierla in tv, cercavamo una ragazza per una telepromozione all’interno del programma Sarabanda e mi colpì. Non aveva ancora 18 anni e aspettavamo che li compisse perché volevamo proprio lei. Notaio subito la sua spontaneità”. Riguardo il cast, Papi ha assicurato che per quanto possibile si metterà sempre dalla parte dei naufraghi.È uno spettacolo non è un corso di sopravvivenza metterò a disposizione la mia leggerezza cercando di trovare il lato divertente e positivo con la speranza di non dovermi ricredere.”