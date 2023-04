Pechino Express, Federica Pellegrini travolta dalle critiche e lei replica a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Pellegrini a Pechino Express decide per l’eliminazione di Martina Colombari e del figlio Achille Costacurta. Sui social la campionessa sommersa da critiche.

Federica Pellegrini, l’ex nuotatrice e campionessa è una delle protagoniste del programma Pechino Express. Nel corso dell’ultima puntata del reality di Sky, abbiamo assistito all’uscita della coppia formata da Martina Colombari e del figlio Achille Costacurta. A mandare i due all’eliminazione proprio Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta. I due hanno vinto la tappa nel Borneo Malese, e poi hanno scelto di fare fuori la coppia “Madre figlio”, considerata una delle più forti. Questa scelta però, non è affatto piaciuta e sono piovute critiche anche abbastanza pesanti nei confronti della campionessa e del marito. Ma cosa è accaduto?

Pechino Express, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “colpevoli”

Federica Pellegrini e il neo marito Matteo Giunta hanno contribuito all’uscita della coppia Martina Colombari e Achille Costacurta da Pechino Express. Come abbiamo visto la campionessa ed il marito, dopo aver vinto la tappa del Borneo Malese, hanno fatto il nome della coppia Madre figlio, che sembrava essere una tra le più forti in vista della finale. Questa scelta è stata ampiamente criticata dagli utenti del web e telespettatori che hanno riferito sottolineato il fatto che un’altra coppia avrebbe sicuramente meritato di uscire. I telespettatori hanno fatto riferimento alla coppia delle Attiviste, formata da Giorgia Soleri e Federica Fabrizio.

Eliminati Colombari e il figlio Achille Costacurta dopo la decisione della campionessa

Le due influencer, essendo tra le più deboli, sono state salvate, perchè l’obiettivo di altri concorrenti è stato quello di eliminare i più forti. Il pubblico da diverse settimane chiede l’eliminazione di questo duo, che però almeno per il momento non è avvenuto. Federica e Matteo, che puntano ovviamente alla vittoria, hanno messo in atto la loro strategia che al momento sembra abbia portato i risultati sperati. Non sono mancati i commenti negativi che però non sembra abbiano minimamente toccato l’ex nuotatrice.

Le Pellegrini replica alle accuse e critiche

Nella giornata di ieri la Pellegrini ha postato sul proprio profilo Instagram alcune foto dell’ultima puntata di Pechino Express con una particolare didascalia ovvero “Tranquilli che a stare sul ca**o perchè mi piace vincere ci sono abituata, sono una donna”. Sotto al post sono arrivati tantissimi messaggi, anche da parte di alcuni concorrenti del reality di Sky. Anche Damiano David, il leader dei Maneskin e fidanzato di Giorgia Soleri ha commentato il post scherzando e dicendo di fare il tifo per lei. Anche Matteo Giunta ha appoggiato Federica, scrivendo sotto al post “Quanto cao ti amo”.